하성운, 내달 스페셜 앨범 ‘유’ 발표…팬들 향한 메시지 담아 입력 2022.01.25 (10:13) 연합뉴스

가수 하성운이 내달 9일 오리지널사운드트랙(OST) 프로젝트 앨범 '유'(YOU)를 발표한다고 스톤뮤직엔터테인먼트가 25일 밝혔다.



스페셜 앨범으로 기획된 이번 음반은 하성운이 팬들에게 전하고픈 마음을 담았다.



드라마 '여신강림'의 OST '폴 인 유'(Fall in You), '그녀의 사생활' OST '싱크 오브 유'(Think of You) 등 OST와 신곡 '캔트 리브 위드아웃 유'(Can't Live Without You) 등 총 5곡이 수록된다.



타이틀곡인 '캔트 리브 위드아웃 유'는 기타리스트 적재가 참여한 R&B 장르의 곡이다.



시간이 흐를수록 사랑하는 사람을 향한 마음이 커진다는 가사를 담은 이 곡은 하성운이 팬들에게 전하고자 하는 메시지이기도 하다. 기타 선율에 하성운의 미성이 돋보인다고 음반 기획사 측은 전했다.



보이그룹 핫샷, 프로젝트 그룹 워너원 등에서 메인 보컬로 활동했던 하성운은 2019년 첫 번째 미니앨범 '마이 모멘트'(My Moment)를 발표하며 솔로 가수로 나섰다.



그는 여러 자작곡을 발표하며 작사, 작곡 실력을 뽐내왔으며 '그녀의 사생활', '그 해 우리는', '여신강림', '환승연애' 등 여러 드라마와 방송 프로그램 OST에 참여했다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 스타크루이엔티 제공]

