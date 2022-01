트와이스 ‘아이 캔트 스톱 미’ 뮤비 유튜브 4억뷰 돌파 입력 2022.01.31 (10:17) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

걸그룹 트와이스가 지난 2020년 10월 발표한 정규 2집 타이틀곡 '아이 캔트 스톱 미'(I CAN'T STOP ME) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 4억 건을 돌파했다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 31일 밝혔다.



이 뮤직비디오는 전날 낮 12시 29분께 4억 뷰를 넘겼다.



트와이스는 이로써 'TT', '라이키'(LIKEY), '왓 이즈 러브?'(What is Love?), '치어 업'(CHEER UP), '팬시'(FANCY) 등에 이어 통산 아홉 번째 4억 뷰 뮤직비디오를 배출했다.



'아이 캔트 스톱 미'는 유럽 일렉트로닉 사운드와 미국 1980년대 신스 사운드를 결합한 노래로 중독성 있는 멜로디와 파워풀한 퍼포먼스가 특징이다.



트와이스는 다음 달 4일 이탈리아 출신 유명 DJ 겸 프로듀서 베니 베나시와 손잡고 리믹스 음원 '더 필스'(베니 베나시 리믹스)를 발표한다.



JYP는 "이번 리믹스 발표는 내달 미국 콘서트 개최를 기념함과 동시에 오랜 시간 트와이스를 기다려준 글로벌 팬들을 위한 선물"이라고 소개했다.



트와이스는 이 밖에도 3월 16일 일본 네 번째 베스트 음반 '#트와이스4'(#TWICE4)도 내놓는다. 이 음반에는 '아이 캔트 스톱 미', '크라이 포 미'(CRY FOR ME), '알코올-프리'(Alcohol-Free), '사이언티스트'(SCIENTIST) 등의 한국어 버전과 일본어 버전이 수록된다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / JYP엔터테인먼트 제공]

트와이스 ‘아이 캔트 스톱 미’ 뮤비 유튜브 4억뷰 돌파

입력 2022-01-31 10:17:11 연합뉴스

걸그룹 트와이스가 지난 2020년 10월 발표한 정규 2집 타이틀곡 '아이 캔트 스톱 미'(I CAN'T STOP ME) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 4억 건을 돌파했다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 31일 밝혔다.



이 뮤직비디오는 전날 낮 12시 29분께 4억 뷰를 넘겼다.



트와이스는 이로써 'TT', '라이키'(LIKEY), '왓 이즈 러브?'(What is Love?), '치어 업'(CHEER UP), '팬시'(FANCY) 등에 이어 통산 아홉 번째 4억 뷰 뮤직비디오를 배출했다.



'아이 캔트 스톱 미'는 유럽 일렉트로닉 사운드와 미국 1980년대 신스 사운드를 결합한 노래로 중독성 있는 멜로디와 파워풀한 퍼포먼스가 특징이다.



트와이스는 다음 달 4일 이탈리아 출신 유명 DJ 겸 프로듀서 베니 베나시와 손잡고 리믹스 음원 '더 필스'(베니 베나시 리믹스)를 발표한다.



JYP는 "이번 리믹스 발표는 내달 미국 콘서트 개최를 기념함과 동시에 오랜 시간 트와이스를 기다려준 글로벌 팬들을 위한 선물"이라고 소개했다.



트와이스는 이 밖에도 3월 16일 일본 네 번째 베스트 음반 '#트와이스4'(#TWICE4)도 내놓는다. 이 음반에는 '아이 캔트 스톱 미', '크라이 포 미'(CRY FOR ME), '알코올-프리'(Alcohol-Free), '사이언티스트'(SCIENTIST) 등의 한국어 버전과 일본어 버전이 수록된다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / JYP엔터테인먼트 제공]

기자 정보