“중국 경제, EU 앞질렀다”…다음은 미국 차례?

“중국 국내총생산(GDP)은 2021년에 사상 처음으로 유럽 연합을 추월했다. 당초 예상보다 1년이나 빠르다.”

(Chinas GDP has surpassed that of the European Union for the first time in history in 2021, one year earlier than previously estimated.) - 2월 1일자 글로벌타임즈