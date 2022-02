유노윤호, 日 솔로 음반 ‘기미와 사키에 유쿠’ 9일 공개 입력 2022.02.08 (10:54) 연합뉴스

동방신기 유노윤호가 일본에서 새 미니 음반을 발표한다.



8일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 유노윤호는 9일 일본 현지에서 미니 음반 '기미와 사키에 유쿠'(너는 먼저 간다)를 발매한다. 음원은 이날 0시 각 음악 플랫폼에서 공개될 예정이다.



타이틀곡 '기미와 사키에 유쿠'는 R&B 장르의 곡으로, 고독한 마음을 가사로 풀어냈다.



음반에는 장난기 넘치는 분위기의 댄스곡 '리필'(Refill), 라틴 분위기의 댄스곡 '셰이크 잇 라이크 디스'(Shake it like THIS), 발라드곡 '이지 투 노'(Easy to Know) 등 다양한 노래가 수록됐다.



이와 함께 '딜레마', '스테이' 등 신곡 2곡도 포함됐다.



유노윤호는 2004년 동방신기 리더이자 메인 댄서로 가수 활동을 시작했다. 일본을 중심으로 해외에서 큰 인기를 누린 그는 2015년 일본에서 솔로 미니 음반을 내놓은 바 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / SM엔터테인먼트 제공]

