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[풀영상] 제20대 대선 정강정책연설 - 국민의힘
입력 2022.02.09 (15:39) 수정 2022.02.09 (16:25)
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공직선거법 제137조의2에 따른 방송연설

▶국민의힘 배현진

이 프로그램은 공직선거법 제137조의2에 따른 방송연설입니다. 본 내용은 KBS와 관련이 없습니다.

▷KBS뉴스 2022 대통령선거 페이지
https://news.kbs.co.kr/special/election2022/president/index.html
  • [풀영상] 제20대 대선 정강정책연설 - 국민의힘
    • 입력 2022-02-09 15:39:17
    • 수정2022-02-09 16:25:20
공직선거법 제137조의2에 따른 방송연설

▶국민의힘 배현진

이 프로그램은 공직선거법 제137조의2에 따른 방송연설입니다. 본 내용은 KBS와 관련이 없습니다.

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