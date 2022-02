“질문 한 개만요” 질문에도 ‘묵묵부답’ 발리예바, 오늘 오후 다시 ‘출전’

“도핑 규정을 위반한 선수는 경기에 출전할 수 없다. 이 원칙에는 예외가 없어야 한다. 모든 선수의 노력과 꿈은 공평하고 소중하게 여겨져야 한다.

(Athlete who violates doping cannot compete in the game. This principle must be observed without exception. All players‘ efforts and dreams are equally precious.)