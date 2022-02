BTS 정국 ‘스테이 얼라이브’, 빌보드 세부 차트서도 흥행 입력 2022.02.24 (08:15) 수정 2022.02.24 (08:16) 연합뉴스

그룹 방탄소년단 정국이 부른 웹툰 '세븐 페이츠 : 착호'(7FATES: CHAKHO) OST '스테이 얼라이브'(Stay Alive)가 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 외에도 다양한 세부 차트 진입에 성공하며 흥행에 성공했다.



빌보드가 23일(이하 현지시간) 발표한 최신 차트에 따르면 이 노래는 '디지털 송 세일즈' 6위, '빌보드 글로벌'(미국 제외) 8위, '빌보드 글로벌 200' 13위, '월드 디지털 송 세일즈' 1위, '빌보드 캐나디안 핫 100' 74위를 각각 기록했다.



'스테이 얼라이브'는 전날 빌보드 차트 트위터를 통해 '핫 100'에서 95위를 차지한 사실이 먼저 알려졌다. 방탄소년단 멤버 솔로곡으로는 제이홉 '치킨 누들 수프'(Chicken Noodle Soup), 슈가 '대취타'·'걸 오브 마이 드림스'(Girl of My Dreams), 뷔 '크리스마스 트리'(Christmas Tree)에 이어 다섯 번째 핫 100 진입 사례였다.



이 노래는 몽환적이면서도 웅장한 분위기를 담은 곡으로 슈가가 프로듀싱하고 정국이 노래를 불러 관심을 모았다.



방탄소년단은 '빌보드 글로벌 200' 차트에서 이 노래 외에도 '마이 유니버스'(My Universe) 32위, '버터'(Butter) 49위, '다이너마이트'(Dynamite) 62위, '퍼미션 투 댄스'(Permission To Dance) 139위를 각각 기록했다.



'빌보드 글로벌'(미국 제외) 차트에서도 '마이 유니버스' 21위, '버터' 27위, '다이너마이트' 36위, '퍼미션 투 댄스' 85위 등 '스테이 얼라이브' 외에도 네 곡을 올렸다.



이 밖에 2020년 2월 발매된 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)과 2019년 4월 나온 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)는 '톱 앨범 세일즈' 차트 57위와 78위를 각각 차지했다. 2020년 11월 선보인 앨범 '비'(BE)는 '톱 커런트 앨범 세일즈' 72위에 올랐다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

입력 2022-02-24 08:15:32 수정 2022-02-24 08:16:19 연합뉴스

