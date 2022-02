‘러시아는 패배한다’ 그들의 이유와 전략

푸틴, 자네는 정말 끔찍한 실수를 한 거야, 이 공격은 궁극적으로 자네가 가장 피하고싶었을 결과로 이어질껄세.

You have made a terrible mistake. Your assault in Ukraine will ultimately lead to the very outcomes you hoped to avoid.



이건 이길 수 있는 전쟁이 아냐.

It is a war you can’t win.



<왜 푸틴은 우크라이나 전쟁에서 패하나?> 크리스티안 카릴, WP 국제 에디터