피원하모니, 미국 첫 싱글 발표…현지 공략 본격화

그룹 피원하모니가 다음 달 10일 미국 첫 번째 싱글 '두 잇 라이크 디스'(Do It Like This)를 발표한다고 소속사 FNC엔터테인먼트가 27일 밝혔다.



'두 잇 라이크 디스'는 피원하모니가 지난달 국내에서 발표한 세 번째 미니음반 '디스하모니 : 파인드 아웃'(DISHARMONY : FIND OUT) 타이틀곡의 영어 버전이다.



중독적인 훅(Hook·강한 인상을 주는 후렴구)이 특징인 어반 팝 스타일의 곡으로 '주저 말고 새로운 세상으로 나아가자'는 메시지를 담았다.



피원하모니는 서울을 시작으로 뉴욕, 워싱턴 D.C, 마이애미, 휴스턴, 시카고 등 미국 8개 도시를 도는 글로벌 투어를 펼치는 등 미국 시장 공략에 힘을 쏟고 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / FNC엔터테인먼트 제공]

