투모로우바이투게더, 영국 NME 어워즈 '올해의 영웅' 수상 입력 2022.03.03 (08:05) 연합뉴스

그룹 투모로우바이투게더가 영국 음악지 NME가 주최하는 '밴드랩 NME 어워즈 2022'(BandLab NME Awards 2022)에서 '올해의 영웅'(Hero Of The Year)에 선정됐다고 소속사 빅히트뮤직이 3일 밝혔다.



NME는 본 시상식에 앞서 온라인 기사를 통해 팬들 투표로 선정하는 '올해의 영웅'과 '올해의 악당'(Villain Of The Year)을 발표했다.



NME는 "K팝에서 센세이션을 일으킨 투모로우바이투게더는 팬 투표에서 40% 이상을 득표해 '올해의 영웅'으로 뽑혔다"며 "이는 호평을 받은 앨범 '혼돈의 장 : 프리즈(FREEZE)'와 첫 단독 콘서트, '2021년 베스트 K팝 25곡'에서 8위에 오른 타이틀곡 '제로 바이 원 러브송'(0X1=LOVESONG')의 성공 덕분"이라고 평가했다.



앞서 이 부문에서 수상한 아티스트로는 레이디 가가, 리암 갤러거, 오지 오스본, 비욘세, 아리아나 그란데 등이 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트뮤직 제공]

