윤여정·정호연, '세계 연예계 영향력 있는 여성' 선정 입력 2022.03.03 (13:44) 연합뉴스

영화 '미나리'와 드라마 '오징어 게임'으로 한국 콘텐츠 열풍을 이끈 배우 윤여정과 정호연 등이 세계 연예계에서 영향력 있는 여성으로 꼽혔다.



2일(현지시간) 미국 연예전문 매체 버라이어티가 발표한 '글로벌 엔터테인먼트 업계에 영향력을 미친 여성'(Women That Have Made an Impact in Global Entertainment)에 영화 '미나리'의 배우 윤여정과 '오징어 게임' 배우 정호연·김주령, 제작사 사이렌 픽처스의 김지연 대표가 이름을 올렸다.



방탄소년단(BTS) 소속사 하이브의 신규 레이블 어도어 민희진 대표이사, 김민영 넷플릭스 아시아 태평양 콘텐츠(인도 제외) 총괄 VP(Vice President) 등도 명단에 포함됐다.



윤여정은 넷플릭스 영화 '파워 오브 도그' 감독 제인 캠피온, 영화 '패싱'의 주연을 맡은 영국 배우 루스 네가와 함께 관련 기사 사진을 장식하기도 했다.



버라이어티는 윤여정에 대해 "40년 넘게 뛰어난 퍼포먼스를 보여주고 있지만, 미국은 윤여정이 영화 '미나리'로 할리우드 데뷔를 한 2021년에서야 주목했다"면서 "그가 연기한 순자는 관객들이 거부할 수 없는 매력적인 인물이었다"고 평가했다.



윤여정이 지난해 오스카, 미국 배우조합상(SAG), 영국 아카데미상 등을 수상했다면서 "'미나리'는 윤여정에게 새로운 출발이 될 것이라는 걸 증명했다"고 설명했다.



버라이어티는 정호연과 김주령, 김지연 대표를 '오징어 게임의 여자들'로 소개하며 "'오징어 게임'과 그 배우들의 엄청난 성공은 아무리 과장해도 지나치지 않다"고 평가했다.



정호연에 대해서는 2천300만명의 인스타그램 팔로워를 보유하고 있으며 최근 미국 배우조합상에서 여우주연상을 받은 모델 출신 배우라고 전했고, 김주령에 대해서는 "노련한 배우"라고 소개했다.



민희진 대표를 두고는 "K팝 브랜딩·디자인 혁신가"라고 평가하고 올해 새로운 걸그룹을 출범시킬 예정이라고 밝혔다.



이날 공개된 명단은 오는 8일 '세계 여성의 날'을 기념한 것으로, 지난해에는 그룹 블랙핑크와 드라마 '킹덤'의 김은희 작가가 선정된 바 있다. 김민영 총괄 VP는 작년에 이어 2년 연속 이름을 올렸다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

