“노동 없는 대선” 이라지만…일터 안전 세부대책을 물었습니다

닉 릭비/영국 보건안전청(HSE) 수석감독관



"저희 일은 사고를 방지하고 질병을 예방하는 쪽이 압도적으로 많습니다. 업무의 최우선은 (처벌이 아니라) 예방입니다. 사고를 뒤처리 하는 게 아닙니다."



(원문) The overwhelming majority of our work is about the prevention of accidents and ill health occurring in the first place. Our primary mission is to prevent, not deal with the aftermath."