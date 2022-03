피원하모니, 미국 첫 싱글 현지 서점 예약판매 1위 입력 2022.03.04 (09:28) 연합뉴스

그룹 피원하모니의 미국 첫 싱글 '두 잇 라이크 디스'(Do It Like This)가 북미 최대 서점 체인 반스앤노블의 '뮤직 베스트셀러' 차트 1위를 차지했다고 소속사 FNC엔터테인먼트가 4일 밝혔다.



FNC는 "이는 사전 예약 판매 중 이룬 기록으로 미국 음반 시장에서 피원하모니를 향한 기대감을 입증한다"고 소개했다.



오는 10일 발매되는 '두 잇 라이크 디스'는 피원하모니가 지난 1월 국내에서 발표한 미니음반 '디스하모니: 파인드 아웃'(DISHARMONY: FIND OUT) 타이틀곡을 영어로 개사한 곡이다.



이들은 11일부터 미국 8개 도시에서 10회에 걸친 첫 번째 글로벌 투어 콘서트를 개최한다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / FNC엔터테인먼트 제공]

