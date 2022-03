KBS 드라마 ‘대박부동산’·‘경찰수업’, 美 필름 페스티벌 최우수 특별상 문화 입력 2022.03.11 (10:26) 수정 2022.03.11 (10:30)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

KBS 드라마 <대박부동산>과 <경찰수업>이 美 애콜레이드 글로벌 필름 컴피티션(이하 애콜레이드 컴피티션)에서 최우수 특별상을 받고 톱 10에 선정됐습니다.



지난 4일 발표된 애콜레이드 컴피티션 최종 심사 결과, KBS 드라마 <대박 부동산>과 <경찰 수업>이 TV 프로그램 시리즈 부문에서 최우수 특별상(Awards of Excellence- Special mention)을 받았고, 전체 출품작에서 10편을 선정하는 ‘톱 10’에도 선정됐습니다.



주최 측은 <대박 부동산>을 소개하며 “재능있는 출연진, 유려한 연출에 스토리 라인이 독특하다”, “집에 대한 이야기를 넘어 그 속에 담긴 인간의 근본을 들여다보는 시리즈”라고 평가했습니다. 또 <경찰 수업>에 대해선 “뒷 이야기의 깊이와 디테일한 구성으로 몰입감을 더했다”고 전했습니다.



또한, 어린이 눈높이에 맞게 지구의 생태 환경과 특성을 재미있게 알려주고, 사람과 더불어 동물도 소중하다는 가치를 일깨워준 코너가 어린이·가족 프로그램부문에서 최우수상(Awards of Excellence)을 받았습니다.



아울러 성소수자는 세상 어디에나 있다는 사실을 합창단과 결혼식이라는 일상 생활로 보여준 <다큐인사이트-빛은 무지개> 편이 LGBTQ+부문에서 우수상(Awards of Merits)을 받았습니다.



애콜레이드 컴피티션은 올해 20년째를 맞은 국제 페스티벌로, 크리에이티브와 제작기술의 우수함과 사회변화에 기여하는 작품을 수상작으로 선정하고 있습니다. 뉴미디어, 영화 전문 프로덕션부터 유수의 해외 방송사들까지 다양한 미디어 기관들이 참가하고 있습니다.

KBS 드라마 ‘대박부동산’·‘경찰수업’, 美 필름 페스티벌 최우수 특별상

입력 2022-03-11 10:26:52 수정 2022-03-11 10:30:43 문화

KBS 드라마 <대박부동산>과 <경찰수업>이 美 애콜레이드 글로벌 필름 컴피티션(이하 애콜레이드 컴피티션)에서 최우수 특별상을 받고 톱 10에 선정됐습니다.



지난 4일 발표된 애콜레이드 컴피티션 최종 심사 결과, KBS 드라마 <대박 부동산>과 <경찰 수업>이 TV 프로그램 시리즈 부문에서 최우수 특별상(Awards of Excellence- Special mention)을 받았고, 전체 출품작에서 10편을 선정하는 ‘톱 10’에도 선정됐습니다.



주최 측은 <대박 부동산>을 소개하며 “재능있는 출연진, 유려한 연출에 스토리 라인이 독특하다”, “집에 대한 이야기를 넘어 그 속에 담긴 인간의 근본을 들여다보는 시리즈”라고 평가했습니다. 또 <경찰 수업>에 대해선 “뒷 이야기의 깊이와 디테일한 구성으로 몰입감을 더했다”고 전했습니다.



또한, 어린이 눈높이에 맞게 지구의 생태 환경과 특성을 재미있게 알려주고, 사람과 더불어 동물도 소중하다는 가치를 일깨워준 코너가 어린이·가족 프로그램부문에서 최우수상(Awards of Excellence)을 받았습니다.



아울러 성소수자는 세상 어디에나 있다는 사실을 합창단과 결혼식이라는 일상 생활로 보여준 <다큐인사이트-빛은 무지개> 편이 LGBTQ+부문에서 우수상(Awards of Merits)을 받았습니다.



애콜레이드 컴피티션은 올해 20년째를 맞은 국제 페스티벌로, 크리에이티브와 제작기술의 우수함과 사회변화에 기여하는 작품을 수상작으로 선정하고 있습니다. 뉴미디어, 영화 전문 프로덕션부터 유수의 해외 방송사들까지 다양한 미디어 기관들이 참가하고 있습니다.

기자 정보 김석 기자 stone21@kbs.co.kr 김석 기자의 기사 모음