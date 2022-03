블랙핑크 리사 ‘머니’ 퍼포먼스 비디오 5억뷰 돌파 입력 2022.03.16 (08:36) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

걸그룹 블랙핑크 리사의 '머니'(MONEY) 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video)가 유튜브 조회 수 5억건을 돌파했다고 소속사 YG엔터테인먼트가 16일 밝혔다.



이 영상은 지난해 9월 24일 공개 이후 173일 만인 전날 오후 11시 28분께 5억뷰를 넘어섰다.



YG엔터테인먼트는 "이는 K팝 아티스트의 안무 영상 가운데 가장 빠른 5억뷰 달성 기록"이라며 "종전 최단 기록인 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상은 5억뷰까지 183일이 걸렸다"고 소개했다.



'머니'는 리사의 첫 솔로 음반 '라리사'(LALISA) 수록곡으로 세련된 힙합 사운드와 자신감 넘치는 랩 가사가 인상적인 곡이다. 이 곡은 발매 한 달이 지난 시점에서 전 세계 주요 차트에서 역주행하는 진기록을 썼다.



'머니'는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 각각 2주, 8주 연속 진입에 성공했다.

블랙핑크 리사 ‘머니’ 퍼포먼스 비디오 5억뷰 돌파

입력 2022-03-16 08:36:17 연합뉴스

걸그룹 블랙핑크 리사의 '머니'(MONEY) 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video)가 유튜브 조회 수 5억건을 돌파했다고 소속사 YG엔터테인먼트가 16일 밝혔다.



이 영상은 지난해 9월 24일 공개 이후 173일 만인 전날 오후 11시 28분께 5억뷰를 넘어섰다.



YG엔터테인먼트는 "이는 K팝 아티스트의 안무 영상 가운데 가장 빠른 5억뷰 달성 기록"이라며 "종전 최단 기록인 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상은 5억뷰까지 183일이 걸렸다"고 소개했다.



'머니'는 리사의 첫 솔로 음반 '라리사'(LALISA) 수록곡으로 세련된 힙합 사운드와 자신감 넘치는 랩 가사가 인상적인 곡이다. 이 곡은 발매 한 달이 지난 시점에서 전 세계 주요 차트에서 역주행하는 진기록을 썼다.



'머니'는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 각각 2주, 8주 연속 진입에 성공했다.

기자 정보