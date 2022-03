BTS ‘온’ 뮤직비디오, 유튜브 3억 뷰 돌파 입력 2022.03.19 (09:26) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

그룹 방탄소년단(BTS)의 히트곡 중 하나인 ‘온’(ON) 뮤직비디오가 유튜브에서 3억 뷰를 돌파했다.



19일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 ‘온’ 뮤직비디오는 전날 오후 4시 3분께 유튜브 조회 수 3억 회를 넘어섰다.



BTS의 뮤직비디오 가운데 통산 19번째 3억 뷰 기록이다.



‘온’은 2020년 2월 발매한 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7)의 타이틀곡으로, 데뷔 후 7년이 지난 상황에서 BTS 멤버들이 느끼는 생각과 마음가짐을 노래에 담았다.



곡 발매 당시 공개한 ‘키네틱 매니페스토 필름’이 강렬한 퍼포먼스에 초점을 맞췄다면, 이후 공개된 뮤직비디오는 노랫말을 영화적으로 표현하는 데 집중했다.



특히 광활한 초원과 절벽, 숲속에 있는 호수 등 이국적인 분위기를 자아내는 배경에서 BTS 멤버들이 군무를 선보이는 장면이 팬들의 좋은 평가를 받았다.



‘맵 오브 더 솔 : 7’ 앨범은 발매 직후인 2020년 3월 1일 자 빌보드의 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 1위를 차지했다. BTS는 비틀스 이후 나온 그룹으로는 최단기간에 4개 앨범을 ‘빌보드 200’ 정상에 올리는 기록을 썼다.



그간 BTS가 발표한 곡 뮤직비디오 가운데 억대 조회 수를 기록한 영상은 총 36편이다.



‘작은 것들을 위한 시’(Boy With Luv)와 ‘DNA’, ‘다이너마이트’(Dynamite)가 각각 14억 뷰를 넘었고 ‘피 땀 눈물’, ‘불타오르네’(FIRE) 등도 억대 뷰를 기록했다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트뮤직 제공]

BTS ‘온’ 뮤직비디오, 유튜브 3억 뷰 돌파

입력 2022-03-19 09:26:34 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)의 히트곡 중 하나인 ‘온’(ON) 뮤직비디오가 유튜브에서 3억 뷰를 돌파했다.



19일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 ‘온’ 뮤직비디오는 전날 오후 4시 3분께 유튜브 조회 수 3억 회를 넘어섰다.



BTS의 뮤직비디오 가운데 통산 19번째 3억 뷰 기록이다.



‘온’은 2020년 2월 발매한 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7)의 타이틀곡으로, 데뷔 후 7년이 지난 상황에서 BTS 멤버들이 느끼는 생각과 마음가짐을 노래에 담았다.



곡 발매 당시 공개한 ‘키네틱 매니페스토 필름’이 강렬한 퍼포먼스에 초점을 맞췄다면, 이후 공개된 뮤직비디오는 노랫말을 영화적으로 표현하는 데 집중했다.



특히 광활한 초원과 절벽, 숲속에 있는 호수 등 이국적인 분위기를 자아내는 배경에서 BTS 멤버들이 군무를 선보이는 장면이 팬들의 좋은 평가를 받았다.



‘맵 오브 더 솔 : 7’ 앨범은 발매 직후인 2020년 3월 1일 자 빌보드의 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 1위를 차지했다. BTS는 비틀스 이후 나온 그룹으로는 최단기간에 4개 앨범을 ‘빌보드 200’ 정상에 올리는 기록을 썼다.



그간 BTS가 발표한 곡 뮤직비디오 가운데 억대 조회 수를 기록한 영상은 총 36편이다.



‘작은 것들을 위한 시’(Boy With Luv)와 ‘DNA’, ‘다이너마이트’(Dynamite)가 각각 14억 뷰를 넘었고 ‘피 땀 눈물’, ‘불타오르네’(FIRE) 등도 억대 뷰를 기록했다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트뮤직 제공]

기자 정보