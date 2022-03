군인권센터 “해군 산하기관, 성추행 피해자 따돌리고 역고소” 사회 입력 2022.03.29 (12:09) 수정 2022.03.29 (12:29)

해군 산하의 한 기관에서 성추행 피해자를 조직적으로 업무에서 배제하고 괴롭혔다는 의혹이 나왔습니다.



군인권센터는 오늘(29일) 오전 서울 마포구 사무실에서 기자회견을 열고, 해군 산하의 한 기관에서 군인 교육을 담당하는 군무원 A 씨가 이 같은 피해를 입었다고 밝혔습니다.



■ 기관장이 성추행…“피해 진술한 뒤 ‘배신자’로 찍혀”



2019년 10월 해군 산하 기관의 기관장은 회식 자리에서 여성 군무원 2명의 손등에 입술을 접촉하려고 했습니다.



A 군무원은 성추행 피해 당사자이자, 이 기관의 양성평등 담당관으로 자신과 또 다른 피해자의 피해를 진술해야 했습니다.



가해 기관장은 사건 다음 달인 2019년 11월 보직 해임됐는데, 이후 A 군무원이 피해를 진술한 ‘조직의 배신자’로 찍혀 괴롭힘이 시작됐다는 게 군인권센터의 설명입니다.



기존에 영관급 이상 군인 대상의 교육을 담당했던 A 군무원은 부사관급 등 더 낮은 계급의 군인 교육으로 밀려났고, 업무에서 배제되거나 관련 내용을 전달받지 못했다고 전했습니다.



■ 성추행, 강요 등 피해 군무원에 대한 조직원 고소 잇따라



기관장의 성추행 사건 이후 조직에서 따돌림이 시작된 뒤, A 군무원에 대한 고소나 신고도 잇따랐습니다.



지난해 6월, 이 기관의 B 소령은 A 군무원이 자신을 성추행했다며 고소했습니다. 소령은 A 군무원이 자신이 원하지 않는 악수를 했고, 자신의 팔을 만졌다면서 피해를 입었다고 주장했습니다.



또 다른 조직원인 C 중위도 문제를 제기했는데, 출장을 갈 때 A 군무원이 “같은 숙소를 쓰자”고 했다며 강요를 당했다고 신고했습니다.



이에 대해 A 군무원은 “악수는 상급자가 교육 뒤 먼저 요청한 것으로 돌아가면서 한 게 전부고, 평소 어려운 관계였던 소령의 팔을 공개적인 장소에서 만진 것은 어불성설”이라고 군인권센터를 통해 반박했습니다.



강요를 당했다는 C 중위의 주장에 대해선, 출장 인솔자로서 당연히 해야 할 숙소 예약을 도운 것이며, 같은 숙소에서 지낸 것뿐인데 남군인 C 중위가 자신이 “같은 방에서 숙박하자”고 얘기한 것처럼 오해하게끔 고소해, 오히려 자신의 명예가 실추됐다고 호소했습니다.



■ 2차 가해 발언도…군인권센터 “피해자, 누구보다 해군에 대한 애정 커”



군인권센터는 A 군무원이 성추행 피해를 당해 기관장이 보직 해임된 뒤로 2차 가해로 볼 수 있는 발언도 여러 차례 들었다고 밝혔습니다.



“A 군무원을 조심해야 한다. A 군무원은 조금 도와주고 무언가를 원한다, 일을 만든다”고 하거나 모든 사람이 다 들릴 정도의 큰 목소리로 “월요일 백신 맞고 금요일까지 아프면 근무 태만 아니냐”라고 여러 구성원이 돌아가며 얘기했다고 주장했습니다.



현재 A 군무원은 자신을 고소하거나 신고한 B 소령과 C 중위를 명예훼손과 무고로 고소한 상황입니다. 그러나 B 소령이 해외로 출국한 상황에서, 사건 진행이 지지부진해 답답함을 호소하고 있습니다.



군인권센터는 “A 군무원이 누구보다 해군에 대한 애정이 큰 사람으로, 지난해부터 상담을 진행했지만 사랑하는 조직에 대해 공개적으로 문제 제기하기까지 오랜 시간이 걸렸다”라고 설명했습니다.



그러면서 A 군무원이 현재 큰 정신적 고통을 겪고 있다고 전했습니다.



군인권센터는 해군에 대해 마치 A 군무원이 조용히 손들고 조직을 떠나기만을 바라는 것처럼 보인다며, A 군무원에 대한 사건을 조속하게 처리하고 성추행 이후 벌어진 2차 가해와 조직적 괴롭힘에 대해 해군이 조사해 관련자를 처벌할 것을 촉구했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

입력 2022-03-29 12:09:15 수정 2022-03-29 12:29:21 사회

