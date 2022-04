선우정아, ‘터트려’로 8개월 만에 컴백…8~10일 콘서트 입력 2022.04.01 (10:50) 연합뉴스

싱어송라이터 선우정아가 8개월 만에 신곡으로 돌아온다.



1일 소속사 매직스트로베리사운드에 따르면 선우정아는 이날 오후 6시 음원 사이트를 통해 싱글 '터트려'(Burst it all)를 공개한다. 지난해 7월 내놓은 '버팔로'(BUFFALO)에 이은 신보다.



발표하는 음반마다 뚜렷한 세계관과 이야기를 담아온 선우정아는 이번 싱글에서도 피아노와 보컬을 중심으로 다양한 감정을 표현했다.



소속사는 "주변의 공간과 감정이 함께 변화하는 사운드가 매력적"이라며 "답답한 공간에서 홀로 출발한 시작부터 밴드 사운드로 도달하는 절정, 먹먹한 여운의 엔딩까지 유연하게 담겼다"고 소개했다.



그는 음반 발매에 맞춰 오는 8~10일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 '페스티벌 선우정아: 버스트 잇 올'(Burst it all) 공연도 연다.



2006년 1집 '매스티지'로 데뷔한 선우정아는 2013년부터 본격적으로 활동을 시작해 다채로운 음악을 선보였다. 자작곡인 '구애', '그러려니', '도망가자' 등이 대표곡이다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 매직스트로베리 사운드 제공]

