[특파원 리포트] 美 4차 접종 대상을 왜 50세 이상으로 했나?…FDA의 설명은?

마크스 소장:

Four months comes directly from the data from Israel so they, the data comes when you look at the data that we were able to review and you will see this in the paper from bar on that is referenced in our review memo. They instituted their booster campaign when people who had been vaccinatedat least four months previously they did their data analysis using that and so the data that we have that indicates the potential benefit against hospitalization and death comes with an interval of four months. and so that is how we came to that four month interval. That does not mean that if it has been more than four months,you should not go out and get the booster. It's that it means it need to be a minimum of four months

->4개월이란 기준은 이스라엘에서 나온 데이터입니다. 우리는 이 데이터를 재검토할 수 있었고 참조했습니다.

이스라엘 사람들은 적어도 4개월 전에 추가 접종을 한 사람들을 대상으로 부스터 접종 캠페인을 시작했습니다. 그들은 데이터를 분석하고 이를 이용했고, 우리도 이 데이터를 가지고 있는데 이 데이터는 4개월 사이에 입원과 사망을 막을 수 있는 추가 접종의 잠재적인 혜택을 보여주고 있습니다 . 그래서 우리는 4개월이라는 간격을 두게 된 것입니다. 만약 당신이 백신을 접종한지 4개월이 넘었으면 외출해도 안 되고, 부스터를 맞아야만 한다고 말하는 게 아닙니다. 접종한지 최소 4개월은 돼야 한다는 것을 말하는 겁니다.