BTS, 2년 전 노래로 빌보드 ‘디지털 송 세일즈’ 재진입

그룹 방탄소년단(BTS)이 2년여 전에 발표한 노래로 미국 빌보드의 '디지털 송 세일즈' 차트에 다시 이름을 올렸다.



빌보드가 12일(현지시간) 발표한 최신 차트에 따르면 BTS의 '위 아 불릿프루프 : 디 이터널'(We are Bulletproof : the Eternal)은 '디지털 송 세일즈' 차트 46위에 올랐다.



이 노래는 2020년 2월 발매된 이후 2년이 지났지만, 꾸준히 인기를 얻으며 차트에 다시 이름을 올렸다. 특히 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에서는 2위를 기록했다.



지난해 전 세계적으로 히트한 '버터'(Butter) 역시 '디지털 송 세일즈' 차트에 재진입해 47위에 자리했다.



BTS는 전 세계 200개 이상 국가 및 지역을 대상으로 한 글로벌 차트에서는 28주 연속 이름을 올렸다.



지난해 밴드 콜드플레이와 협업한 곡 '마이 유니버스'(My Universe)는 '빌보드 글로벌(미국 제외)'과 '빌보드 글로벌 200' 차트에서 각각 27위와 38위를 차지했다.



이 곡은 '얼터너티브 디지털 송 세일즈' 24위, '빌보드 캐나다 AC' 18위 등도 기록했다.



BTS는 '마이 유니버스'를 포함해 '버터'(39위), '다이너마이트'(Dynamite·53위), '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance·152위) 등 총 4곡을 '빌보드 글로벌 200' 차트에 올렸다.



미국을 제외한 글로벌 차트에서는 '버터' 30위, '다이너마이트 40위, '퍼미션 투 댄스' 84위 등이었다.



BTS가 2017년 9월 발표한 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her) 앨범은 ' '톱 앨범 세일즈' 38위, '월드 앨범' 3위 등을 기록하며 꾸준한 인기를 나타냈다.



2019년 4월 발표한 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 역시 '톱 앨범 세일즈' 72위와 '월드 앨범' 6위로 각각 집계됐다. 2020년에 나온 '비'(BE)의 경우 '톱 커런트 앨범 세일즈' 69위, '월드 앨범' 4위를 차지했다.



한편, 스트레이 키즈의 미니음반 '오디너리'(ODDINARY)는 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 59위에 오르며, 3주 연속 차트 진입에 성공했다.



킹덤의 미니 4집 '히스토리 오브 킹덤 : 파트 4. 단'(History Of Kingdom : Part Ⅳ. DANN)의 타이틀곡 '승천'은 '월드 디지털 송 세일즈' 차트 6위에 이름을 올렸다.

