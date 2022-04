AB6IX, 다음 달 18일 컴백…미니음반 ‘A to B’ 발표 입력 2022.04.27 (09:18) 연합뉴스

그룹 AB6IX(에이비식스)가 다음 달 18일 새 미니음반 '에이 투 비'(A to B)를 발표한다고 소속사 브랜뉴뮤직이 27일 밝혔다.



올해 1월 선보인 스페셜 음반 '컴플리트 위드 유'(COMPLETE WITH YOU) 이후 약 4개월 만의 신보다.



소속사는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 컴백 소식을 알리는 사진을 공개하며 "그간 폭넓은 음악 스펙트럼을 쌓아온 AB6IX가 어떤 음악과 콘텐츠를 선보일지 기대해 달라"고 전했다.



2019년 데뷔한 AB6IX는 전웅, 김동현, 박우진, 이대휘 등 4명으로 활동하고 있다.



앨범마다 멤버들이 직접 작사, 작곡, 프로듀싱에 참여해 '완성형 아티스트돌'을 자부해왔으며 '브리드'(BREATHE), '감아'(CLOSE)', '별자리'(SHINING STARS) 등의 곡으로 사랑받았다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 브랜뉴뮤직 제공]

