새 음반 내는 다크비 “제대로 된 ‘매운맛’ 보여드릴게요” 입력 2022.04.27 (16:36) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

"제대로 된 '매운맛' 다크비의 모습을 보여드리고 싶어요. 다음 음반이 기대되는 그룹 중 하나로 기억되고 싶습니다." (준서)



힙합을 바탕으로 한 강렬한 퍼포먼스를 선보여온 그룹 다크비가 새로운 변신에 나섰다.



다크비의 리더 이찬은 새 미니음반 '레벨'(REBEL) 발매를 앞두고 27일 열린 기자 간담회에서 "올해로 데뷔 3년 차에 접어드는 만큼 다크비만의 퍼포먼스, 색깔을 보여드리겠다"고 밝혔다.



새 음반에서 다크비는 '반항아'의 이미지를 강조했다.



D1은 "그동안 청춘의 사랑과 성장 이야기를 전달하는 데 중점을 뒀다면 이번에는 반항적인 모습을 표현하는 데 집중했다"며 "이를 계기로 '다크비는 이런 팀이구나' 각인시키고 싶다"고 말했다.



타이틀곡 '안취해'(Sober)는 소속사 브레이브엔터테인먼트 수장이자 '히트곡 메이커'로 유명한 프로듀서 용감한형제(본명 강동철)가 작사·작곡에 참여한 곡이다.



힙합 리듬과 사운드가 인상적인 이 곡은 좋아하는 이성에게 마음을 표현하고 싶지만, 술에 취하지 않으면 말할 용기가 나지 않는 심정을 중독성 있는 멜로디로 표현했다.



룬은 "이번 음반을 통해 파워풀한 에너지와 카리스마를 보여드리고 싶다"고 힘줘 말했다.



이번 음반에는 사랑하는 사람과 함께 어디로든 떠나고 싶다는 마음을 담은 '겟 어웨이'(Get Away), '왜 만나'(Rollercoaster), '안취해' 리믹스 버전 등이 수록됐다.



다크비는 이번 활동을 시작으로 전 세계 팬들에게도 눈도장을 찍을 예정이다.



6월 뉴욕을 시작으로 6개 도시를 순회하는 첫 미국 투어 콘서트 '2022 DKB 미트 & 라이브 US 투어'(2022 DKB Meet & Live US TOUR)에 나선다.



테오는 "처음 소식을 듣고 믿기지 않았다"며 "코로나19 대유행이 본격화할 때 데뷔해 음악 프로그램 공개방송도 해본 적이 없었다"며 "우리 매력을 다 보여주고 오자는 마음"이라며 웃었다.



그는 "데뷔 전이나 데뷔한 뒤 꿈꿔온 일"이라며 "무대에서 다크비를 보면 매력을 더 느낄 수 있을 것이다. 글로벌 아이돌로서 성장한 모습을 제대로 보여드리겠다"고 강조했다.



다크비의 새 음반은 28일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개된다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

새 음반 내는 다크비 “제대로 된 ‘매운맛’ 보여드릴게요”

입력 2022-04-27 16:36:30 연합뉴스

"제대로 된 '매운맛' 다크비의 모습을 보여드리고 싶어요. 다음 음반이 기대되는 그룹 중 하나로 기억되고 싶습니다." (준서)



힙합을 바탕으로 한 강렬한 퍼포먼스를 선보여온 그룹 다크비가 새로운 변신에 나섰다.



다크비의 리더 이찬은 새 미니음반 '레벨'(REBEL) 발매를 앞두고 27일 열린 기자 간담회에서 "올해로 데뷔 3년 차에 접어드는 만큼 다크비만의 퍼포먼스, 색깔을 보여드리겠다"고 밝혔다.



새 음반에서 다크비는 '반항아'의 이미지를 강조했다.



D1은 "그동안 청춘의 사랑과 성장 이야기를 전달하는 데 중점을 뒀다면 이번에는 반항적인 모습을 표현하는 데 집중했다"며 "이를 계기로 '다크비는 이런 팀이구나' 각인시키고 싶다"고 말했다.



타이틀곡 '안취해'(Sober)는 소속사 브레이브엔터테인먼트 수장이자 '히트곡 메이커'로 유명한 프로듀서 용감한형제(본명 강동철)가 작사·작곡에 참여한 곡이다.



힙합 리듬과 사운드가 인상적인 이 곡은 좋아하는 이성에게 마음을 표현하고 싶지만, 술에 취하지 않으면 말할 용기가 나지 않는 심정을 중독성 있는 멜로디로 표현했다.



룬은 "이번 음반을 통해 파워풀한 에너지와 카리스마를 보여드리고 싶다"고 힘줘 말했다.



이번 음반에는 사랑하는 사람과 함께 어디로든 떠나고 싶다는 마음을 담은 '겟 어웨이'(Get Away), '왜 만나'(Rollercoaster), '안취해' 리믹스 버전 등이 수록됐다.



다크비는 이번 활동을 시작으로 전 세계 팬들에게도 눈도장을 찍을 예정이다.



6월 뉴욕을 시작으로 6개 도시를 순회하는 첫 미국 투어 콘서트 '2022 DKB 미트 & 라이브 US 투어'(2022 DKB Meet & Live US TOUR)에 나선다.



테오는 "처음 소식을 듣고 믿기지 않았다"며 "코로나19 대유행이 본격화할 때 데뷔해 음악 프로그램 공개방송도 해본 적이 없었다"며 "우리 매력을 다 보여주고 오자는 마음"이라며 웃었다.



그는 "데뷔 전이나 데뷔한 뒤 꿈꿔온 일"이라며 "무대에서 다크비를 보면 매력을 더 느낄 수 있을 것이다. 글로벌 아이돌로서 성장한 모습을 제대로 보여드리겠다"고 강조했다.



다크비의 새 음반은 28일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개된다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보