BTS, 데뷔 후 활동 정리한 새 음반 타이틀곡은 '옛 투 컴' 입력 2022.05.07 (09:08)

그룹 방탄소년단(BTS)이 다음 달 10일 발표하는 앤솔러지(Anthology·선집) 음반의 타이틀곡 제목을 공개했다.



BTS는 7일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 새 음반 ‘프루프’(Proof)의 프로모션 일정을 공개하며 “타이틀곡 제목은 ‘옛 투 컴’(Yet To Come)”이라고 밝혔다.



노래 제목은 ‘아직 오지 않았다’는 뜻이다.



공개된 이미지에는 제목과 함께 ‘가장 아름다운 순간’(The Most Beautiful Moment)이라는 문구가 적혔다.



BTS는 오는 9∼11일 새 음반에 실린 트랙을 공개한 뒤 17∼23일에는 수록곡을 스토리텔링한 과정 등을 담은 ‘프루프 오브 인스피레이션’(Proof of Inspiration) 콘텐츠를 선보인다.



28일부터는 ‘프루프’ 음반의 콘셉트를 엿볼 수 있는 사진도 하나씩 공개한다.



음반 발매를 이틀 앞둔 다음 달 8일에는 ‘옛 투 컴’ 뮤직비디오 티저 영상을 확인할 수 있다.



소속사 빅히트뮤직은 “‘프루프’ 음반에 수록된 곡들과 ‘옛 투 컴’ 뮤직비디오 전체 영상은 6월 10일 전 세계에 동시 공개할 예정”이라고 설명했다.



새 음반은 BTS가 데뷔 후 9년여간의 활동을 돌아보고 역사를 정리한 선집이다.



CD로 3개로 구성되며 ‘옛 투 컴’을 포함한 신곡 3곡이 수록될 예정이다.



음반은 한국 시각으로는 다음 달 10일 오후 1시, 미국 동부 시각 기준으로는 0시에 공개된다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

