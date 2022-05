블랙핑크 ‘하우 유 라이크 댓’ 안무 영상 11억 뷰 돌파 입력 2022.05.11 (09:11) 수정 2022.05.11 (09:13) 연합뉴스

걸그룹 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상 유튜브 조회 수가 11억건을 넘겼다고 소속사 YG엔터테인먼트가 11일 밝혔다.



이 영상은 이날 0시 2분께 11억뷰를 돌파했다.



2020년 7월 영상 공개 이래 1년 10개월 만으로, K팝 안무 영상 가운데 가장 높은 조회 수다.



YG엔터테인먼트는 "안무 영상의 이 같은 폭발적인 조회 수는 블랙핑크의 전매특허"라며 "이들의 압도적 퍼포먼스를 향한 글로벌 팬들의 꾸준한 사랑과 식지 않는 열기를 엿볼 수 있는 대목"이라고 자평했다.



이 노래의 공식 뮤직비디오 조회 수는 현재 10억9천100만여건을 기록 중이다.



억대 조회 수를 기록한 블랙핑크의 유튜브 콘텐츠는 총 32편에 달한다. 누적 조회 수는 235억건에 이른다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / YG엔터테인먼트 제공]

