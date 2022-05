세븐틴, 내달 서울서 월드투어 스타트…북미 12개 도시 등 순회 입력 2022.05.17 (14:24) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

그룹 세븐틴이 다음 달 25∼26일 서울 고척스카이돔을 시작으로 전 세계 12개 도시를 순회하는 세 번째 월드투어 '비 더 선'(BE THE SUN)을 연다고 소속사 플레디스엔터테인먼트가 17일 밝혔다.



세븐틴의 월드투어는 2019년 '오드 투 유'(ODE TO YOU) 이래 약 2년 4개월 만이다. 이 투어는 2020년 불거진 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 일부 일정이 취소된 바 있다.



세븐틴은 서울에 이어 캐나다 밴쿠버, 미국 시애틀·오클랜드·로스앤젤레스·휴스턴·포트워스·시카고·워싱턴 D.C 등 북미 12개 도시에서 캐럿(세븐틴 팬)을 만난다.



이후에는 아시아 아레나 투어와 11∼12월 일본 돔 투어를 이어가며 전 세계 팬을 찾아간다.



특히 코로나19 예방을 위한 공연 인원 제한이 해제된 상황에서 열리는 다음 달 서울 공연은 2만명에 가까운 고척스카이돔의 콘서트 수용 인원을 고려할 때 2020년 팬데믹 이후 회당 관객 수로는 최대 규모를 기록할 것으로 전망된다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 플레디스엔터테인먼트 제공]

세븐틴, 내달 서울서 월드투어 스타트…북미 12개 도시 등 순회

입력 2022-05-17 14:24:01 연합뉴스

그룹 세븐틴이 다음 달 25∼26일 서울 고척스카이돔을 시작으로 전 세계 12개 도시를 순회하는 세 번째 월드투어 '비 더 선'(BE THE SUN)을 연다고 소속사 플레디스엔터테인먼트가 17일 밝혔다.



세븐틴의 월드투어는 2019년 '오드 투 유'(ODE TO YOU) 이래 약 2년 4개월 만이다. 이 투어는 2020년 불거진 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 일부 일정이 취소된 바 있다.



세븐틴은 서울에 이어 캐나다 밴쿠버, 미국 시애틀·오클랜드·로스앤젤레스·휴스턴·포트워스·시카고·워싱턴 D.C 등 북미 12개 도시에서 캐럿(세븐틴 팬)을 만난다.



이후에는 아시아 아레나 투어와 11∼12월 일본 돔 투어를 이어가며 전 세계 팬을 찾아간다.



특히 코로나19 예방을 위한 공연 인원 제한이 해제된 상황에서 열리는 다음 달 서울 공연은 2만명에 가까운 고척스카이돔의 콘서트 수용 인원을 고려할 때 2020년 팬데믹 이후 회당 관객 수로는 최대 규모를 기록할 것으로 전망된다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 플레디스엔터테인먼트 제공]

기자 정보