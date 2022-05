CEO스코어 “대기업 올해 1분기 매출 700조원 첫 돌파” 경제 입력 2022.05.17 (14:39) 수정 2022.05.17 (14:40)

국내 기업 순위 500위 내 주요 기업들의 올 1분기 매출이 사상 처음으로 700조원을 돌파했습니다.



17일 기업평가사이트 CEO스코어가 국내 500개 대기업 가운데 올해 1분기 보고서를 제출한 344개 기업을 대상으로 조사한 결과 이들 기업의 1분기 매출 총액은 791조4천797억원으로 작년 동기대비 129조4천880억원(19.6%) 늘었습니다.



이들 기업의 분기 매출이 700조원을 넘은 것은 이번이 처음입니다.



업종별로 보면 삼성전자가 포함된 IT 전기·전자가 반도체 호황 등에 힘입어 143조3천362억원의 매출을 올려 1위를 기록했습니다.



이어 석유화학(101조4천110억원), 자동차·부품(78조8천655억원), 보험(67조1천869억원), 증권(48조1천918억원), 공기업(45조3천703억원), 은행(42조7천730억원) 등의 순으로 매출이 많았습니다.



매출 증감액의 경우 20개 업종 중 18개 업종에서 증가했습니다.



업종별로는 석유화학이 29조5천612억원(41.1%) 증가해 IT 전기·전자를 앞섰다. 2위인 IT 전기·전자는 작년 동기 대비 22조1천383억원(18.3%) 증가했습니다.



반면 조선·기계·설비(-6천13억원, 2.7%↓), 통신(-2천618억원, 1.8%↓)은 불황 여파와 SK텔레콤의 중간지주사 전환에 따른 투자 세분화에 따라 작년 동기 대비 감소했습니다.



매출 증감률로 비교하면 에너지가 61.6% 늘어나 가장 높은 증가율을 보였습니다.



발전사 등 에너지 기업의 경영이 코로나19 이전 수준의 회복세에 접어들고, 천연가스·원유 등 자원 단가의 인상이 매출에 반영된 것으로 풀이됩니다.



올해 1분기 영업이익 총액은 62조2247억원으로 지난해 1분기(59조1천415억원) 보다 5.2%(3조832억원) 증가했습니다.



업종별로는 IT 전기·전자 업종이 21조2천1억원으로 가장 많았습니다.



기업별로 보면 삼성전자(12조3천930억원, 19%↑)가 매출에서 부동의 1위를 지켰습니다.



이어 글로벌 천연가스 가격 상승세를 탄 한국가스공사(6조2천681억원, 81.3%↑), 프로젝트파이낸싱(PF) 부동산 경쟁력을 지닌 메리츠증권(5조9천859억원, 123.7%↑), 포스코홀딩스(5조천2천693억원, 32.8%↑), SK에너지(5조2천388억원, 101.7%↑) 등의 순이었습니다.



영업이익 역시 삼성전자(4조7천385억원, 50.5%↑)가 1위였다. HMM은 2조1천293억원(208.9%↑)으로 삼성전자의 절반 규모에 다가서며 약진했습니다.



이어 SK하이닉스(1조5천352억원, 115.9%↑), SK에너지(9천87억원, 323.3%↑), 포스코홀딩스(7천52억원, 45.4%↑) 순으로 강세를 보였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 삼성전자 제공]

