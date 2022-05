에이티즈, 25일 일본서 새음반…타이틀곡 ‘로키’ MV 공개 입력 2022.05.18 (09:44) 연합뉴스

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 이달 말 일본에서 새 음반을 선보인다.



18일 소속사 KQ엔터테인먼트에 따르면 에이티즈는 오는 25일 일본에서 두 번째 미니음반 '비욘드: 제로'(BEYOND: ZERO)를 발표한다.



이번 음반은 작년 7월 싱글 '드리머즈'(Dreamers) 이후 약 10개월 만에 일본에서 내놓는 신보다. 타이틀곡 '로키'(ROCKY), '더 킹'(The King) 등 7곡이 수록된다.



에이티즈는 음반 발매에 앞서 이날 '로키'의 뮤직비디오를 공개했다.



소속사 관계자는 "여덟 명의 멤버들이 복서로 등장해 에이티즈 특유의 역동적인 퍼포먼스를 보여준다. 복싱을 연상시키는 파워풀한 안무에 주목해달라"고 강조했다.



에이티즈는 오는 7월 일본에서 첫 콘서트를 열고 현지 팬들과 만날 예정이다.



7월 16∼18일 일본 요코하마 피아아레나 MM에서 '더 펠로십: 비기닝 오브 디 엔드 인 재팬'(THE FELLOWSHIP: BEGINNING OF THE END in JAPAN) 공연을 펼친다.



한편, 최근 유럽 투어를 끝내고 귀국한 멤버 가운데 홍중은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 일정을 잠시 중단한다.



소속사는 전날 공식 팬 카페를 통해 "에이티즈 멤버들이 지난 16일 한국에 도착한 뒤 방역 절차에 따라 유전자증폭(PCR) 검사를 받은 결과, 17일 멤버 홍중이 양성 판정을 받았다"고 밝혔다.



홍중은 현재 특별한 증상이 없으며 재택 치료 중이다. 다른 멤버들은 모두 음성 판정을 받았다.



소속사는 "홍중을 포함한 멤버 모두 백신 3차 접종까지 마친 상태"라며 "귀국 당시 홍중은 멤버들과 접촉이 있었으나 모두 마스크를 착용한 상태였다"고 설명했다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / KQ엔터테인먼트 제공]

