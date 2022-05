이슈 바이든 美 대통령 방한 한미정상회담 시작…윤 대통령, 용산 대통령실서 바이든 영접 정치 입력 2022.05.21 (13:25) 수정 2022.05.21 (14:48)

윤석열 대통령과 바이든 미 대통령의 첫 한미 정상회담이 시작됐습니다.



한미 정상은 오늘 오후 서울 용산 대통령실 5층 집무실에서 소인수 회담을 시작으로, 정상회담을 갖고 있습니다.



소인수 정상회담에는 한미 정상과 함께 김성한 국가안보실장, 박진 외교부 장관과 제이크 설리번 미 백악관 국가안보보좌관, 대니얼 크리튼브링크 미 국무부 동아태차관보가 참석한 것으로 전해졌습니다.



한미 정상은 이후 단독 환담과 확대 회담으로 이어지는 90분 가량의 정상회담을 진행한 뒤, 공동 기자회견에서 공동 선언문 형식의 회담 결과를 발표할 예정입니다.



앞서 바이든 대통령은 국립서울현충원 참배를 마친 뒤 오늘 오후 1시 25분쯤 용산 대통령실 청사에 도착했습니다.



윤 대통령은 청사 입구에서 바이든 대통령을 영접하고 인사를 나눈 뒤 기념촬영을 했습니다.



바이든 대통령은 방명록에 '환대와 동맹에 감사드린다(Thank you for the hospitality and the Alliance)'고 적었습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

