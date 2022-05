이슈 바이든 美 대통령 방한 [속보영상] 용산 대통령실 ‘첫 외빈’ 바이든 “환대와 동맹에 감사” 현장영상 입력 2022.05.21 (15:53) 수정 2022.05.21 (15:53)

윤석열 대통령이 오늘(21일) 오후 용산 대통령실 청사 현관에서 조 바이든 미국 대통령을 영접했습니다.



대통령 집무실을 청와대에서 용산으로 이전한 뒤 국가원수급 외빈이 공식 회담을 위해 청사를 찾은 것은 이번이 처음입니다.



바이든 대통령은 국립서울현충원 참배를 마친 뒤 오늘 오후 1시 25분쯤 용산 대통령실 청사에 도착했습니다.



윤 대통령은 청사 입구에서 바이든 대통령을 영접하고 인사를 나눈 뒤 기념촬영을 했습니다.



바이든 대통령은 방명록에 '환대와 동맹에 감사드린다(Thank you for the hospitality and the Alliance)'고 적었습니다.

입력 2022-05-21 15:53:15 수정 2022-05-21 15:53:34

기자 정보 최상철 기자 ida@kbs.co.kr 최상철 기자의 기사 모음