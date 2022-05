美 스미스소니언 박물관에서 ‘한국의 치미’ 특별전 문화 입력 2022.05.27 (16:48) 수정 2022.05.27 (16:59)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

국립중앙박물관과 미국 스미스소니언 국립아시아예술박물관이 공동으로 기획한 ‘한국의 치미 Once Upon a Roof: Vanished Korean Architecture’ 특별전이 미국 워싱턴 D.C. 스미스소니언 국립아시아예술박물관에서 개막했습니다.



10월 30일까지 이어지는 이번 전시는 미국에서 처음으로 한국의 고대 장식 기와인 ‘치미’를 소개하고, 이를 통해 한국 전통 건축 문화를 집중적으로 조명하는 자리입니다. 국립중앙박물관과 국립경주박물관, 국립부여박물관, 국립익산박물관에서 출품한 산수문전, 치미, 수막새 등 유물 20점이 선보입니다.



치미(鴟尾)는 왕궁이나 사찰 등 중요 건축물의 지붕 용마루 양 끝을 장식했던 대형기와입니다. 지붕 용마루 양 끝을 단단히 고정하는 실용적인 기능을 갖춘 동시에 건물을 아름답게 꾸며 위엄을 더하고 길상(吉祥)과 벽사(辟邪)의 상징물로도 쓰였습니다.



치미의 기원은 중국에서 찾을 수 있으며 우리나라에는 4세기 무렵 전래된 이후 삼국, 통일신라, 고려시대에 이르기까지 목조건축의 중요한 요소로 꾸준히 사용됐습니다.



이번 전시에는 백제의 위대한 왕실 사찰이었던 미륵사 터에서 출토된 치미와 백제 부소산성의 사찰 터에서 출토된 치미, 통일신라시대 월지에서 출토된 치미가 각각의 유적지에서 발견된 아름다운 수막새들과 함께 소개됩니다.



유물 외에도 백제 건물 복원 모형, 치미의 기원, 제작 방법, 미륵사의 역사, 최근의 고고학적 발견에 대한 이야기 등 흥미롭고 풍부한 설명 자료와 영상 자료가 제공돼 관람객들의 이해를 돕습니다.



7월 26일에는 이번 특별전과 연계해 ‘한국 고대 건축의 맥락(Ancient Korean Architecture in Context)’이라는 주제로 온라인 학술대회가 열립니다. 국립중앙박물관 연구자들과 미국의 학자들이 참여해 한국의 고대 건축과 삼국과 통일신라시대 기와에 관해 논의할 예정입니다.



이어 9월에는 국립중앙박물관 윤상덕 전시과장의 주재로 경주 동궁과 월지, 국립경주박물관 월지관을 오가며 유적과 출토 유물들을 소개하고 실시간으로 관객과 질의응답을 나눌 수 있는 온라인 대중 강연도 마련됩니다.

美 스미스소니언 박물관에서 ‘한국의 치미’ 특별전

입력 2022-05-27 16:48:12 수정 2022-05-27 16:59:00 문화

국립중앙박물관과 미국 스미스소니언 국립아시아예술박물관이 공동으로 기획한 ‘한국의 치미 Once Upon a Roof: Vanished Korean Architecture’ 특별전이 미국 워싱턴 D.C. 스미스소니언 국립아시아예술박물관에서 개막했습니다.



10월 30일까지 이어지는 이번 전시는 미국에서 처음으로 한국의 고대 장식 기와인 ‘치미’를 소개하고, 이를 통해 한국 전통 건축 문화를 집중적으로 조명하는 자리입니다. 국립중앙박물관과 국립경주박물관, 국립부여박물관, 국립익산박물관에서 출품한 산수문전, 치미, 수막새 등 유물 20점이 선보입니다.



치미(鴟尾)는 왕궁이나 사찰 등 중요 건축물의 지붕 용마루 양 끝을 장식했던 대형기와입니다. 지붕 용마루 양 끝을 단단히 고정하는 실용적인 기능을 갖춘 동시에 건물을 아름답게 꾸며 위엄을 더하고 길상(吉祥)과 벽사(辟邪)의 상징물로도 쓰였습니다.



치미의 기원은 중국에서 찾을 수 있으며 우리나라에는 4세기 무렵 전래된 이후 삼국, 통일신라, 고려시대에 이르기까지 목조건축의 중요한 요소로 꾸준히 사용됐습니다.



이번 전시에는 백제의 위대한 왕실 사찰이었던 미륵사 터에서 출토된 치미와 백제 부소산성의 사찰 터에서 출토된 치미, 통일신라시대 월지에서 출토된 치미가 각각의 유적지에서 발견된 아름다운 수막새들과 함께 소개됩니다.



유물 외에도 백제 건물 복원 모형, 치미의 기원, 제작 방법, 미륵사의 역사, 최근의 고고학적 발견에 대한 이야기 등 흥미롭고 풍부한 설명 자료와 영상 자료가 제공돼 관람객들의 이해를 돕습니다.



7월 26일에는 이번 특별전과 연계해 ‘한국 고대 건축의 맥락(Ancient Korean Architecture in Context)’이라는 주제로 온라인 학술대회가 열립니다. 국립중앙박물관 연구자들과 미국의 학자들이 참여해 한국의 고대 건축과 삼국과 통일신라시대 기와에 관해 논의할 예정입니다.



이어 9월에는 국립중앙박물관 윤상덕 전시과장의 주재로 경주 동궁과 월지, 국립경주박물관 월지관을 오가며 유적과 출토 유물들을 소개하고 실시간으로 관객과 질의응답을 나눌 수 있는 온라인 대중 강연도 마련됩니다.

기자 정보 김석 기자 stone21@kbs.co.kr 김석 기자의 기사 모음