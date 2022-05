블랙핑크 ‘하우 유 라이크 댓’ 뮤비 11억 뷰 돌파 입력 2022.05.30 (18:28) 연합뉴스

그룹 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오가 유튜브에서 조회 수 11억 회를 넘었다.



30일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 이 뮤직비디오는 이날 오후 4시 51분께 11억 뷰를 넘어섰다.



2020년 6월 26일 영상이 공개된 지 약 1년 11개월 만이다.



이로써 블랙핑크는 '뚜두뚜두'(18억 뷰), '킬 디스 러브'(Kill This Love·15억 뷰), '붐바야'(14억 뷰), '마지막처럼'(11억 뷰), '하우 유 라이크 댓' 안무 영상에 이어 총 6편의 영상이 11억 뷰 이상을 기록하게 됐다.



'하우 유 라이크 댓'은 어떤 상황에서도 굴하지 않고 높이 비상하자는 메시지를 담은 노래다.



이 곡은 2020년 미국 MTV 비디오 뮤직어워즈에서 '올여름 최고의 곡'(Song of The Summer)을 수상했고, 그해 유튜브가 선정한 '글로벌 톱 서머 송'(Global Top Summer Song) 1위에 올랐다.



또한, 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100' 33위, 영국 오피셜 싱글 '톱 100' 차트 20위 등을 차지하며 세계 팝 시장을 대표하는 양대 차트에서도 좋은 성적을 냈다.



블랙핑크가 공개한 영상 가운데 억대 조회 수를 기록한 영상은 총 32편이다.



영상의 누적 조회 수는 238억 회가 넘는다. 이들의 유튜브 공식 채널 구독자 수는 약 7천440명으로 전 세계 남녀 가수 가운데 가장 많다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / YG엔터테인먼트 제공]

