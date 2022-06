TXT, 빌보드 앨범 차트 26위…3주 연속 상위권 입력 2022.06.08 (08:33) 연합뉴스

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 3주 연속 진입에 성공했다.



7일(현지시간) 빌보드가 공개한 최신 차트에 따르면 투모로우바이투게더가 지난달 발표한 네 번째 미니음반 '미니소드 2 : 서스데이스 차일드'(minisode 2: Thursday's Child)는 '빌보드 200'에서 26위에 올랐다.



이 음반은 '빌보드 200' 4위로 처음 진입해 지난주에는 9위를 기록한 바 있다. 이 밖에도 이번 주 '월드 앨범' 1위, '톱 앨범 세일즈'·'톱 커런트 앨범 세일즈' 5위, '테이스트 메이커' 11위를 각각 차지했다.



소속사 선배 그룹 방탄소년단도 다양한 빌보드 세부 차트에서 롱런을 이어갔다.



방탄소년단은 '빌보드 글로벌 200'에서 '버터'(Butter)를 81위, '다이너마이트'(Dynamite)를 87위, '마이 유니버스'(My Universe)를 99위에 각각 올려놨다.



'빌보드 글로벌'(미국 제외)에서는 '버터' 55위, '다이너마이트' 60위, '마이 유니버스' 66위, '퍼미션 투 댄스'(Permission To Dance) 145위로 각각 집계됐다.



'월드 앨범'에서는 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her) 5위, '비'(BE) 6위, '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear) 7위, '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7) 8위, '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer) 9위, '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 11위로 조사됐다.



방탄소년단은 이 밖에도 '톱 앨범 세일즈'에서 '러브 유어셀프 승 허'를 42위, '러브 유어셀프 전 티어'를 73위에 올려놨다.



한편, 지난 4월 방탄소년단 슈가가 피처링과 프로듀싱에 참여한 싸이의 '댓댓'(That That)은 '빌보드 글로벌 200' 85위, '빌보드 글로벌'(미국 제외) 51위, '월드 디지털 송 세일즈' 7위를 각각 차지했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

