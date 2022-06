서동용 “박순애, 제자 논문 가로채기”…박순애 “제자에 기회준 것”

※논문의 저자

- 제1저자: 논문 작성을 주도하고 논문에 기여도가 가장 큰 저자. 주저자라고 표현하기도 함. 논문 작성 기여도가 비슷한 경우 한 논문에서 여러 명이 될 수 있음

- 교신저자: 논문 책임자. 논문 작성자 외에 다른 연구자들과 연락할 수 있도록 한 저자. 저자 가운데 'To whom correspondence should be adressed' 라고 붙어 있으면 교신저자에 해당함

- 공동저자: 제1저자와 교신저자를 제외한, 논문 작성에 참여한 저자