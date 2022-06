방탄소년단 새 앨범 ‘프루프’, 빌보드 앨범 차트 정상 문화 입력 2022.06.20 (09:59) 수정 2022.06.20 (10:02)

그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 10일 발표한 새 앨범 ‘프루프’(Proof)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 정상에 올랐습니다.



현지시각 19일 미국 빌보드 차트 예고 기사에 따르면, 방탄소년단은 발매 첫 주 31만 4천 장 상당의 앨범 판매량을 기록했습니다. 빌보드는 “판매량 대부분은 실물(CD) 앨범 판매량이었다”고 전했습니다.



방탄소년단은 이로써 2018년 6월 ‘러브 유어셀프 전 티어’(LOVE YOURSELF 轉 Tear) 이래 ‘러브 유어셀프 결 앤서’(LOVE YOURSELF 結 Answer), ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’(MAP OF THE SOUL : PERSONA), ‘맵 오브 더 솔 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7), ‘비’(BE)를 포함해 총 여섯 장의 앨범을 이 차트 1위에 올렸습니다.



‘프루프’는 방탄소년단 데뷔부터 현재까지 9년의 궤적을 세 장의 CD에 망라한 앨범입니다.



‘프루프’의 타이틀곡 ‘옛 투 컴’(Yet To Come)의 빌보드 싱글 차트 ‘핫 100’ 성적은 현지시각으로 20일 발표됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

입력 2022-06-20 09:59:27 수정 2022-06-20 10:02:56 문화

기자 정보 김석 기자 stone21@kbs.co.kr 김석 기자의 기사 모음