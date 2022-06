BTS ‘블랙 스완’ 뮤직비디오, 유튜브 4억 뷰…팀 통산 18번째 입력 2022.06.20 (13:34) 수정 2022.06.20 (13:34) 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘블랙 스완’(Black Swan) 뮤직비디오가 유튜브에서 4억 뷰를 돌파했다.



20일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7)에 수록된 이 곡 뮤직비디오는 이날 오전 9시 29분께 유튜브에서 조회 수 4억 회를 넘어섰다.



방탄소년단의 뮤직비디오가 4억 뷰를 달성한 것은 이번이 18번째다.



정규 4집 발매에 앞서 2020년 1월 먼저 공개된 ‘블랙 스완’은 몽환적 분위기가 돋보이는 곡으로, 음악이 어떤 의미인지 깨닫게 된 멤버들의 진솔한 고백을 가사에 담았다.



뮤직비디오는 무대 위의 멤버들이 백조에서 흑조(Black Swan)로 점점 변해가는 모습을 그렸는데, 촬영 당시 멤버들은 이국적인 세트를 배경으로 맨발로 안무를 소화해 주목받았다.



방탄소년단은 지금까지 총 38편의 억 단위 조회 수 뮤직비디오를 보유하고 있다.



이 가운데 ‘작은 것들을 위한 시’(Boy With Luv), ‘다이너마이트’(Dynamite)가 각각 15억 뷰를 넘었으며 최근 발표한 신곡 ‘옛 투 컴’(Yet To Come)도 이날 1억 뷰를 돌파했다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

