위너, 내달 5일 ‘홀리데이’로 컴백…“‘위너표’ 사랑 노래 담아” 입력 2022.06.27 (08:54) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

그룹 위너가 다음 달 새 음반으로 돌아온다.



27일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 위너는 다음 달 5일 오후 6시 각 온라인 음원 사이트를 통해 네 번째 미니음반 '홀리데이'(HOLIDAY)를 발표한다.



멤버 모두가 참여하는 '완전체' 컴백은 2020년 정규 3집 '리멤버'(Remember) 이후 약 2년 3개월 만이다.



새 음반의 타이틀곡은 '아이 러브 유'(I LOVE U)이다.



YG 측은 이 노래에 대해 "사랑에 빠진 감정과 설렘을 위너만의 감성으로 밝고 솔직하게 표현한 곡"이라며 "특유의 꾸밈없는 순수한 화법과 청량한 음악이 기대된다"고 전했다.



YG의 신인 보이그룹 선발 프로그램을 통해 2014년 데뷔한 위너는 '리얼리 리얼리'(REALLY REALLY), '러브 미 러브 미'(LOVE ME LOVE ME), '밀리언즈'(MILLIONS) 등을 히트시켰다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / YG엔터테인먼트 제공]

위너, 내달 5일 ‘홀리데이’로 컴백…“‘위너표’ 사랑 노래 담아”

입력 2022-06-27 08:54:49 연합뉴스

그룹 위너가 다음 달 새 음반으로 돌아온다.



27일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 위너는 다음 달 5일 오후 6시 각 온라인 음원 사이트를 통해 네 번째 미니음반 '홀리데이'(HOLIDAY)를 발표한다.



멤버 모두가 참여하는 '완전체' 컴백은 2020년 정규 3집 '리멤버'(Remember) 이후 약 2년 3개월 만이다.



새 음반의 타이틀곡은 '아이 러브 유'(I LOVE U)이다.



YG 측은 이 노래에 대해 "사랑에 빠진 감정과 설렘을 위너만의 감성으로 밝고 솔직하게 표현한 곡"이라며 "특유의 꾸밈없는 순수한 화법과 청량한 음악이 기대된다"고 전했다.



YG의 신인 보이그룹 선발 프로그램을 통해 2014년 데뷔한 위너는 '리얼리 리얼리'(REALLY REALLY), '러브 미 러브 미'(LOVE ME LOVE ME), '밀리언즈'(MILLIONS) 등을 히트시켰다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / YG엔터테인먼트 제공]

기자 정보