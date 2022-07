[문화광장] 에스파, UN 포럼서 연설…“지속가능한 발전 중요” 뉴스광장 1부 입력 2022.07.07 (06:44) 수정 2022.07.07 (06:53)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소 다음기사 다음기사

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

인기 걸그룹 '에스파'가 유엔 포럼에 참석했습니다.



유창한 영어로 직접 연설도 했는데, 어떤 내용인지 함께 들어보시죠.



["without a sustainable global ecosystem and equal opportunities for quality life, there will be no real world to..."]



현지 시간 5일 미국 뉴욕 유엔본부 총회 회의장에서 열린 '2022 지속 가능 발전 고위급 포럼'.



각국 정부와 기업 등을 대표하는 이들이 모여 지속가능 발전을 토론하고 점검하는 자립니다.



이날 미래 세대를 대표해 초청된 에스파는 멤버 지젤을 중심으로 약 2분간의 연설을 펼쳤는데요.



에스파는 스스로를 현실뿐 아니라 아바타를 통해 가상세계까지 넘나드는 팀이라 소개한 뒤 미래를 위해 지속가능한 개발의 실천과 관심을 당부했습니다.



또, 연설을 마친 에스파는 그룹의 대표곡 '넥스트 레벨' 무대를 영상으로 선보여 참석자들의 많은 주목을 받았습니다.



지금까지 문화광장이었습니다.

[문화광장] 에스파, UN 포럼서 연설…“지속가능한 발전 중요”

입력 2022-07-07 06:44:27 수정 2022-07-07 06:53:50 뉴스광장 1부

인기 걸그룹 '에스파'가 유엔 포럼에 참석했습니다.



유창한 영어로 직접 연설도 했는데, 어떤 내용인지 함께 들어보시죠.



["without a sustainable global ecosystem and equal opportunities for quality life, there will be no real world to..."]



현지 시간 5일 미국 뉴욕 유엔본부 총회 회의장에서 열린 '2022 지속 가능 발전 고위급 포럼'.



각국 정부와 기업 등을 대표하는 이들이 모여 지속가능 발전을 토론하고 점검하는 자립니다.



이날 미래 세대를 대표해 초청된 에스파는 멤버 지젤을 중심으로 약 2분간의 연설을 펼쳤는데요.



에스파는 스스로를 현실뿐 아니라 아바타를 통해 가상세계까지 넘나드는 팀이라 소개한 뒤 미래를 위해 지속가능한 개발의 실천과 관심을 당부했습니다.



또, 연설을 마친 에스파는 그룹의 대표곡 '넥스트 레벨' 무대를 영상으로 선보여 참석자들의 많은 주목을 받았습니다.



지금까지 문화광장이었습니다.