한국 근대미술 작품 130여 점 LA 카운티 미술관에서 전시 문화 입력 2022.07.12 (10:01) 수정 2022.07.12 (10:08)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

한국 근대미술 작품 130여 점이 미국 LA 카운티 미술관(Los Angeles County Museum of Art)에서 선보입니다.



현대자동차는 '더 현대 프로젝트'의 일곱 번째 전시이자 한국 미술사 연구 프로그램의 두 번째 프로젝트 <사이의 공간: 한국 미술의 근대(the space between: the modern in korean art)>를 9월 11일부터 내년 2월 19일까지 개최한다고 밝혔습니다.



이번 전시에서는 한국 근대 미술의 형성 시기인 1897년부터 1965년까지 활발하게 활동하며 영향을 주고받은 작가 88명의 작품 130여 점을 공개합니다.



국립현대미술관 소장 미술품 63점을 비롯해 고 이건희 삼성 회장 소장품 등 평소 대중에 공개되지 않던 여러 개인 소장품도 함께 감상할 수 있습니다.



특히, 조선 말기부터 광복 전까지 다양한 해외 문화 교류기에 한국 근대 미술사의 형성에 영향을 주고받은 유럽, 미국, 일본 작가들의 작품 세계도 함께 선보입니다.



이와 함께 한국 전쟁 이후 근현대 시기로 이어지는 과도기 시절의 유화, 사진, 조각 등 다양한 분야의 작품들을 하나의 선상으로 엮어내 근대 시기의 한국 미술에 대한 새로운 시각을 제시할 예정입니다.



현대자동차는 "한국 근대 시기를 주제로 한 대규모 기획 전시는 서구권 미술기관에서는 처음 선보이는 것"이라며, "영문 도록도 함께 출판된다."고 전했습니다.



마이클 고반(Michael Govan) LA 카운티 미술관장은 "<사이의 공간: 한국 미술의 근대>는 다른 문화와의 접촉과 교류를 통해 작가들의 새롭고 다양한 창의적 시도들이 등장한 한국 미술사에서 중요한 전환점이었던 근대 시기를 조명한다."고 밝혔습니다.

한국 근대미술 작품 130여 점 LA 카운티 미술관에서 전시

입력 2022-07-12 10:01:01 수정 2022-07-12 10:08:04 문화

한국 근대미술 작품 130여 점이 미국 LA 카운티 미술관(Los Angeles County Museum of Art)에서 선보입니다.



현대자동차는 '더 현대 프로젝트'의 일곱 번째 전시이자 한국 미술사 연구 프로그램의 두 번째 프로젝트 <사이의 공간: 한국 미술의 근대(the space between: the modern in korean art)>를 9월 11일부터 내년 2월 19일까지 개최한다고 밝혔습니다.



이번 전시에서는 한국 근대 미술의 형성 시기인 1897년부터 1965년까지 활발하게 활동하며 영향을 주고받은 작가 88명의 작품 130여 점을 공개합니다.



국립현대미술관 소장 미술품 63점을 비롯해 고 이건희 삼성 회장 소장품 등 평소 대중에 공개되지 않던 여러 개인 소장품도 함께 감상할 수 있습니다.



특히, 조선 말기부터 광복 전까지 다양한 해외 문화 교류기에 한국 근대 미술사의 형성에 영향을 주고받은 유럽, 미국, 일본 작가들의 작품 세계도 함께 선보입니다.



이와 함께 한국 전쟁 이후 근현대 시기로 이어지는 과도기 시절의 유화, 사진, 조각 등 다양한 분야의 작품들을 하나의 선상으로 엮어내 근대 시기의 한국 미술에 대한 새로운 시각을 제시할 예정입니다.



현대자동차는 "한국 근대 시기를 주제로 한 대규모 기획 전시는 서구권 미술기관에서는 처음 선보이는 것"이라며, "영문 도록도 함께 출판된다."고 전했습니다.



마이클 고반(Michael Govan) LA 카운티 미술관장은 "<사이의 공간: 한국 미술의 근대>는 다른 문화와의 접촉과 교류를 통해 작가들의 새롭고 다양한 창의적 시도들이 등장한 한국 미술사에서 중요한 전환점이었던 근대 시기를 조명한다."고 밝혔습니다.

기자 정보 김석 기자 stone21@kbs.co.kr 김석 기자의 기사 모음