BTS 제이홉·정국, 영국 오피셜 차트서 선전

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국과 제이홉이 영국 오피셜 차트에서 준수한 성과를 보였다.



22일(현지시간) 공개된 최신 오피셜 차트에 따르면 정국이 미국 싱어송라이터 찰리 푸스와 협업한 곡 '레프트 앤드 라이트'(Left and Right)가 4주 연속 싱글 차트에 진입하는 데 성공했다.



지난 1일 41위로 차트에 진입한 이 곡은 이번 차트에서는 지난주 66위보다 3계단 떨어진 69위에 올랐다.



'레프트 앤드 라이트'는 펑키한 팝 장르의 곡으로 지난 13일 뮤직비디오 유튜브 조회수가 1억뷰를 돌파한 바 있다.



제이홉의 '잭 인 더 박스'(Jack In The Box)는 영국 내 독립 음반 판매량을 집계하는 '오피셜 인디펜던트 앨범 브레이커스 차트 톱 20'(Official Independent Album Breakers Chart Top 20)에서 3위를 차지했다.



이 차트는 영국 내 음반 판매량에서 40위권에 진입해본 적이 없는 가수들이 내놓은 음반 판매량을 집계해 순위를 매긴다.



음반 판매량에는 CD 음반뿐 아니라 디지털 음반, 레코드판 음반 등 다양한 형태의 음반이 포함된다.



제이홉은 솔로 가수로 해당 차트에 이름을 올렸다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

