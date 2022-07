ITS 오늘 강릉 현지실사…오는 9월 유치 여부 확정 뉴스9(강릉) 입력 2022.07.25 (23:50) 수정 2022.07.25 (23:59)

2026년 열리는 지능형교통체계, ITS 세계총회의 개최 도시 선정을 위해 ITS 현지 실사단이 강릉의 준비 상황을 점검했습니다.



아키오 야마모토 ITS 아시아태평양 사무국장 등 현지 실사단은 오늘(25일) 오전 강릉시와 국토부의 보고를 받고 이어 강릉 올림픽파크 등 총회 개최 예정시설 등을 확인했습니다.



ITS 세계총회 국내 후보도시인 강릉시는 현재 대만의 타이베이와 총회 유치 경쟁을 벌이고 있으며, 최종 개최지는 오는 9월 결정될 예정입니다.

ITS 오늘 강릉 현지실사…오는 9월 유치 여부 확정

입력 2022-07-25 23:50:41 수정 2022-07-25 23:59:05 뉴스9(강릉)

