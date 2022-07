[특파원 리포트] 두 잔의 핫초콜릿을 마시던 ‘표 제야 토’ 의원을 기리며

<핫 초콜릿을 두 잔이나 마신 그 국회의원에게>



그에 대한 나의 가장 이른 기억은 내가 7살쯤 될 때입니다. 우리 집 텔레비전에는 춤을 추는 뮤직비디오가 틀어져 있었는데, 이상한 옷을 입은 소년들이 낯선 음악에 맞춰 마구 춤을 췄어요. 우리 형제들도 그 음악에 맞춰 계속 몸을 흔들었죠. 정말 많이 그 음악을 들었습니다.



“사람들이 여기에 있어요(annaga nae hainzaw, yan channa zeyar halt aphwae htae mhar a para win parpe)”라는 가사는 그렇게 내 귀에 자리를 잡았습니다. 멜로디를 흥얼거리고, 딱 이 부분을 정말 많이 흥얼거렸습니다. 나중에야 이 음악이 힙합이라는 것을 알았고, 그가 힙합을 우리에게 소개한 사람이라는 것을 알았습니다.



2015년 총선 때 저는 한 외국 언론에서 통역사로 일했습니다. 우연히 당선된 의원 명단을 훑어보고 있을 때, 'Zeyar Thaw'라는 익숙한 이름이 있었어요. 혹시 그 힙합 가수는 아니겠지? 제 기억이 맞았어요. 그는 ‘아웅 산 수 치’ 여사의 당을 대표해 출마한 아주 젊은 후보 중 한 명이었습니다. 저는 ‘이거 정말 멋진데!’라고 생각했습니다.



기자가 된 뒤 저는 정부청사와 국회의사당이 있는 네피도를 자주 찾았습니다. 모든 게 낯선 신입 기자는 만나는 모든 사람이 새로웠습니다. 2017년 어느 일요일 저녁, 저는 그 멋진 남자를 산티노라는 레스토랑에서 만났습니다. 그는 옅은 흰색 셔츠를 단정하게 입고 있었습니다.



정치인을 만난 경험이 거의 없던 저는 그에게 강한 인상을 남기고 싶어서 진한 블랙커피를 주문했습니다. 그는...핫초콜릿를 한잔 주문했습니다. 얼마를 이야기하다 저는 이렇게 멋진 사람이 있을까 생각했습니다. 우리는 한참을 편안한 대화를 나눴습니다. 그는 잠시 후 종업원에게 "핫초콜릿을 하나 더 주문해도 될까요?"라고 물었습니다. 우리는 같이 웃었습니다.



2021년 2월 군부가 쿠데타를 일으켰을 때, 이 힙합 스타는 다시 혁명가가 되었습니다. 한 번에 두 잔의 핫초콜릿 마시던 이 달콤하고 멋진 정치인은 아마도 그의 인생에서 가장 힘든 고민을 했을 겁니다. 그리고 9개월 후, 표 제야 토는 군사정부를 공격한 혐의로 체포됐습니다. 그리고 지난 1월 사형선고를 받았습니다. 오늘 군정은 그를 포함해 4명을 처형했다고 발표했습니다. 미얀마에서 30년 만에 다시 사형이 집행됐습니다.



제가 그에 대한 기사를 처음 썼을 때, 저는 그와 생일이 같다는 것을 알았습니다. 우리는 정확히 14살 차이가 납니다. 미얀마에 힙합을 소개한 아티스트, 한번에 핫초콜릿을 두 잔 마시던 멋진 정치인, 그리고 결국 군사정권에 대항하며 자신의 인생을 바친 혁명가, 그의 생애는 여기서 끝이 났습니다. 그러나 우리의 혁명은 아직 끝나지 않습니다.



그의 명복을 빕니다. 우리가 그를 영원히 그리워할 수 있기를. May he rest in peace and may we miss him forever.



-순 나잉 Shoon Naing