동티모르서 순직 상록수부대 장병 5명, 19년 만에 훈장 받는다

"2003년 3월 6일, 상록수부대 평화유지군 5명의 목숨을 빼앗아 간 비극적인 에카트강 사고 이후, 상록수부대 단 본부에는 현지인 조문객들이 밀려들었다. 수백 명의 발걸음이 이어졌다. 실종된 김정중 병장을 찾는 수색작업에는 매일 수백 명의 주민이 자발적으로 도우러 나섰다. 오에쿠시 사람들은 카톨릭 성당마다 추모 미사와 촛불 기도 모임을 열었다. 이러한 주민들의 행동들은 그동안 상록수부대에 대한 오쿠시 주민들의 사랑과 신뢰를 명백히 보여주는 증거들이다."

(SPECIAL REPORT - CONTRIBUTIONS OF ROKBATT VII (Oct 2002 to Apr 2003) TO PKF UNMISET, United Nations Mission of Support in East Timor Headquarters Peacekeeping Forces 일부 번역)