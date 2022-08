반도체 미중일 ‘칩의 전쟁’…대한민국의 계획은?

짐 타이클레 (록히드마틴 CEO) 짐 타이클레 (록히드마틴 CEO)

"우크라이나에 지원한 재블린 미사일 한 대에 마이크로칩 250개가 들어갑니다. 헬리콥터 CH-53K에는 2,000개가 들어갑니다.



기존 칩으로는 5G 클라우드 컴퓨팅을 할 수 없습니다. 10나노 이하 초미세 공정 칩이 필요합니다. 미국에서 칩을 만들고 테스트도 할 수 있어야 합니다.최신 기술 칩일수록

<Made In USA>여야 합니다."



캐슬린 힉스 (국방부 부장관) 캐슬린 힉스 (국방부 부장관)

"마이크로 기술에 대한 접근성은 양자, AI, 극초음속, 5G, 6G는 물론 넥스트G 분야에서까지 중요합니다. 그런데 국방부가 이렇게 의존하는 마이크로 기술 분야 제조와 조립, 테스트의 98%가 아시아에서 이뤄지고 있습니다."



지나 러먼도(상무부 장관) 지나 러먼도(상무부 장관)

"CHIPS(Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors) 법안은 520억 달러 투자를 제안하고 있습니다. 사실 반도체는 우리가 만들었거든요. 실리콘밸리가 왜 실리콘밸리겠어요. (실리콘은 반도체, CHIP과 동의어처럼 쓰인다) 예전엔 40%를 미국이 만들었는데 지금은 12%입니다.



더 중요한 건 '첨단 칩 the leading-edge chips'인데, 우린 첨단 칩을 만들지 않습니다. 전적으로 '타이완'에 의존합니다.



우린 아무 투자를 하지 않는 사이 중국은 1,500억 달러 이상을 투자했어요. 의료기기나 산업기기, 항공기를 위한 칩은 중국에 의존하게 되어버렸습니다. 바꿔야 해요. 미국의 노동과 경제 국가안보에 투자해야 합니다."



톰 라인버거(커민스:연료전지-엔진 업체 CEO) 톰 라인버거(커민스:연료전지-엔진 업체 CEO)

"반도체 사용이 기하급수적으로 늘고 있습니다. 새로운 모델마다 말이죠. 차량수요가 늘고 있는데 반도체가 얼마나 더 필요할지 정확히 계산할 수도 없을 정도입니다. 연료전지로 가면 더 많이 필요할 겁니다.



단순 필요에 부응할 뿐만 아니라, 기술 혁신을 선두에서 이끌어나가야 합니다. 그러면 95% 더 많은 고객을 확보할 수 있습니다.



그런데 시간이 촉박합니다. 지금 투자를 해야 합니다. 유럽과 중국이 더 빨리 움직이고 있거든요."





"국가안보에 반도체가 필요합니다. 그런데 최첨단 칩의 90%를 타이완이 만듭니다. 중국도 앞서나갑니다. (최첨단 칩의 경우) 미국은 0%입니다. 미국의 전체 반도체 점유율이 40%에서 12%로 줄어들 때, 중국은 2%에서 16%로 늘었습니다.



중국 목표는 25%입니다. 미국 반도체 법에 반대하는 게 이해가 가죠.



우리가 30년 전에는 R&D에 GDP 2%를 투자했는데, 지금은 0.7%에 불과하죠.



미국이 반도체를 만들었어요. 이제 다시 집으로 데려올 땝니다.

America invented the semiconductor; it’s time to bring it home.



자 거의 다 왔습니다. 다 왔어요. 빨리 법안이 통과되게 합시다. 너무나 많은 게 걸려있어요. 감사합니다. "