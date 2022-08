블랙핑크 ‘핑크 베놈’, 美 스포티파이 ‘글로벌 톱 50’ 1위 입력 2022.08.21 (14:17) 수정 2022.08.21 (14:20) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

걸그룹 블랙핑크가 19일 발표한 신곡 '핑크 베놈'(Pink Venom)이 세계 최대 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 정상에 올랐다.



21일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 이 노래는 미국 스포티파이 '글로벌 톱 50' 차트 1위에 올랐다. K팝 여성 아티스트의 곡으로는 최초다.



'핑크 베놈은' 공개 첫날에만 793만7063회 스트리밍된 것으로 집계됐다.



블랙핑크는 2020년 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)으로 이 차트에서 2위를 기록한 바 있다.



블랙핑크의 정규 2집 선공개곡인 '핑크 베놈'은 발매 당일 전 세계 73개국 아이튠즈 톱 송 차트에서 정상에 오르는 등 글로벌 인기를 과시했다.



'핑크 베놈'의 뮤직비디오는 공개 29시간 만에 유튜브 조회 수 1억 건을 돌파해 역대 K팝 걸그룹 뮤직비디오 중 가장 빠르게 1억뷰에 도달했다.



블랙핑크는 20일 미국 대중음악 시상식 'MTV 비디오 뮤직 어워즈'(VMA)에서 '올해의 그룹'(Group of the Year)을 비롯해 '베스트 메타버스 퍼포먼스', ' 베스트 K팝' 등 3개 부문 후보에 올랐다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / YG엔터테인먼트 제공]

블랙핑크 ‘핑크 베놈’, 美 스포티파이 ‘글로벌 톱 50’ 1위

입력 2022-08-21 14:16:59 수정 2022-08-21 14:20:01 연합뉴스

걸그룹 블랙핑크가 19일 발표한 신곡 '핑크 베놈'(Pink Venom)이 세계 최대 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 정상에 올랐다.



21일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 이 노래는 미국 스포티파이 '글로벌 톱 50' 차트 1위에 올랐다. K팝 여성 아티스트의 곡으로는 최초다.



'핑크 베놈은' 공개 첫날에만 793만7063회 스트리밍된 것으로 집계됐다.



블랙핑크는 2020년 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)으로 이 차트에서 2위를 기록한 바 있다.



블랙핑크의 정규 2집 선공개곡인 '핑크 베놈'은 발매 당일 전 세계 73개국 아이튠즈 톱 송 차트에서 정상에 오르는 등 글로벌 인기를 과시했다.



'핑크 베놈'의 뮤직비디오는 공개 29시간 만에 유튜브 조회 수 1억 건을 돌파해 역대 K팝 걸그룹 뮤직비디오 중 가장 빠르게 1억뷰에 도달했다.



블랙핑크는 20일 미국 대중음악 시상식 'MTV 비디오 뮤직 어워즈'(VMA)에서 '올해의 그룹'(Group of the Year)을 비롯해 '베스트 메타버스 퍼포먼스', ' 베스트 K팝' 등 3개 부문 후보에 올랐다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / YG엔터테인먼트 제공]

기자 정보