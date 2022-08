CIX, 다섯 번째 미니음반…성숙한 사람의 감정 담아 입력 2022.08.22 (16:08) 연합뉴스

그룹 CIX가 22일 다섯 번째 미니음반 '오케이 에피소드 1 : 오케이 낫'(OK Episode 1 : OK Not)을 발표했다고 소속사 C9엔터테인먼트가 밝혔다.



C9엔터테인먼트는 "이번 앨범은 사랑이라는 감정에서 파생되는 고통, 염원, 인내, 공허함 등을 통해 성숙한 자아를 표현한 작품"이라고 소개했다.



음반에는 타이틀곡 '458'을 비롯해 '위드아웃 유'(Without You), '벤드 더 룰스'(Bend the Rules), '여름바다' 등 네 곡이 담겼다.



타이틀곡 '458'은 감성적인 피아노 선율에 거친 베이스·드럼 사운드가 어우러진 일렉트로 힙합곡이다. 사랑의 본질을 찾기 위해 빠르게 나아가겠다는 메시지를 담았다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

