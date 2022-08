BTS, 10월 부산서 10만명 콘서트…2030부산엑스포 유치 활동 입력 2022.08.24 (11:52) 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)이 2030부산세계박람회(엑스포) 유치를 위해 오는 10월 10만명 규모의 콘서트를 개최한다고 24일 소속사 빅히트뮤직이 밝혔다.



콘서트는 오는 10월 15일 부산 기장군 일광 특설 무대에서 'BTS <옛 투 컴> 인 부산'(BTS in BUSAN)이라는 이름으로 열린다.



특설무대 현장 관객 규모는 10만 명이며, 부산항 국제 여객터미널 야외주차장에서도 약 1만 명 규모로 화상 중계 콘서트가 개최된다. 이외에도 팬 커뮤니티 위버스와 메타버스 플랫폼 제페토 등을 통해 온라인 라이브 스트리밍도 제공된다.



방탄소년단이 국내에서 완전체로 콘서트를 하는 것은 지난 3월 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열린 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL) 이후 5개월 만이다.



방탄소년단은 앞서 지난달 19일 열린 엑스포 홍보대사 위촉식에서 "홍보대사로서 박람회 유치뿐 아니라 대한민국의 자연과 문화를 전 세계에 알릴 수 있도록 힘쓰겠다"는 각오를 전한 바 있다.

