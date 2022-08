한·미·일 등 13개국 “소형모듈원자로 활용 위해 협력” 국제 입력 2022.08.26 (06:28)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

한국과 미국, 일본 등 13개국이 현지 시간 25일 미국 주도의 '소형모듈원자로 기술의 책임 있는 사용을 위한 기초 인프라(FIRST)' 프로그램과 관련해 민간 핵 원자로의 안전한 활용에 협력하기로 선언했습니다.



미 국무부는 보도자료를 통해 이들 국가가 뉴욕 유엔본부에서 열린 핵확산금지조약(NPT) 평가회의를 계기로 'FIRST 프로그램 협력에 대한 공동성명'을 채택해 발표했다고 밝혔습니다.



이들은 성명에서 "FIRST 프로그램은 파트너 국가들이 핵기술을 진전시키고 에너지 안보와 기후변화 대응 목표를 충족할 수 있도록 원자로 디자인을 혁신시킬 수 있는 기반을 제공할 것"이라면서 "이는 안전, 안보, 비확산 측면의 높은 국제적 기준에 맞춰 진행될 것"이라고 말했습니다.



기존 원전의 100분의 1 크기인 소형모듈원자로(SMR)는 원전 시스템이 하나의 원자로에 모두 들어 있고 특히 원자로 전체를 물에 담가서 만일 사고가 발생해 운전이 멈추더라도 물에 의해 붕괴열이 식는 구조로 돼 있어 안전하다는 평가를 받습니다.



앞서 미국은 지난해 4월 기후 변화 대응과 에너지 안보 확보 등의 차원에서 FIRST 프로그램을 출범시켰습니다.

한·미·일 등 13개국 “소형모듈원자로 활용 위해 협력”

입력 2022-08-26 06:28:39 국제

한국과 미국, 일본 등 13개국이 현지 시간 25일 미국 주도의 '소형모듈원자로 기술의 책임 있는 사용을 위한 기초 인프라(FIRST)' 프로그램과 관련해 민간 핵 원자로의 안전한 활용에 협력하기로 선언했습니다.



미 국무부는 보도자료를 통해 이들 국가가 뉴욕 유엔본부에서 열린 핵확산금지조약(NPT) 평가회의를 계기로 'FIRST 프로그램 협력에 대한 공동성명'을 채택해 발표했다고 밝혔습니다.



이들은 성명에서 "FIRST 프로그램은 파트너 국가들이 핵기술을 진전시키고 에너지 안보와 기후변화 대응 목표를 충족할 수 있도록 원자로 디자인을 혁신시킬 수 있는 기반을 제공할 것"이라면서 "이는 안전, 안보, 비확산 측면의 높은 국제적 기준에 맞춰 진행될 것"이라고 말했습니다.



기존 원전의 100분의 1 크기인 소형모듈원자로(SMR)는 원전 시스템이 하나의 원자로에 모두 들어 있고 특히 원자로 전체를 물에 담가서 만일 사고가 발생해 운전이 멈추더라도 물에 의해 붕괴열이 식는 구조로 돼 있어 안전하다는 평가를 받습니다.



앞서 미국은 지난해 4월 기후 변화 대응과 에너지 안보 확보 등의 차원에서 FIRST 프로그램을 출범시켰습니다.

기자 정보 임주현 기자 leg@kbs.co.kr 임주현 기자의 기사 모음