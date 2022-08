이준석 “오늘 우리는 싸운다…9시 뉴스 보면 코미디”…추가 대응 시사 정치 입력 2022.08.29 (10:11) 수정 2022.08.29 (10:16)

국민의힘이 새 비상대책위원회 출범을 추진하는 가운데 이준석 전 대표가 추가 법적 대응을 시사했습니다.



이 전 대표는 어제(28일) 밤 9시 반쯤 자신의 SNS에 영화 ‘반지의 제왕’의 일부 영상을 올리고, 해당 영상에 등장하는 대사인 “오늘은 아니다! 오늘 우리는 싸운다!(It is not this day! This day we fight!)”라고 썼습니다.



영상은 주인공이 ‘악의 세력’과의 전투를 독려하며 “인간의 시대가 종말을 맞이하는 날이 올지도 모른다”면서 “하지만 그게 오늘은 아니다, 오늘 우리는 싸운다”고 말하는 장면입니다.



지난 27일 밤 늦게까지 열린 국민의힘 의원총회에서 당헌·당규를 고쳐 새로운 비대위를 꾸리기로 결론이 났고, 다음 날인 어제 상세 보도가 나오자 추가 법적 대응을 시사한 것으로 풀이됩니다.



앞서 이 전 대표 측 관계자도 “비대위 체제가 유지되면 비대위원 한 명 한 명에 대한 직무 집행정지를 구하는 등 바로 가처분 신청을 내겠다”고 밝힌 바 있습니다.



한편 이 전 대표는 해당 글을 올리기 직전인 밤 8시 50분쯤에는 “저녁에 칠곡에서 나와서 달성군의 당원들과 함께 다사(대구 달성군 다사읍)에서 만났다”면서 “가서 9시 뉴스 보면 또 코미디겠지요”라고 올렸습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

