강릉시, 내년에도 지능형교통체계 'ITS' 구축 실시 뉴스광장(춘천) 입력 2022.09.08 (08:00) 수정 2022.09.08 (08:10)

강릉시가 내년에도 지능형교통체계, ITS 구축사업을 시행합니다.



강릉시는 최근 국토교통부의 2023년 ITS 공모사업에 최종 선정됨에 따라, 내년부터 내년 말까지 국비 96억 원을 지원받아 회전교차로 교통 수집을 위한 라이다 센서 설치와 교통정보 시스템 디지털화 등을 추진하기로 했습니다.



앞서 강릉시는 2026년 ITS 세계총회 유치 후보 도시로 선정된 이후, 지난해부터 올해까지 국비 354억 원을 지원받아 관련 사업을 진행하고 있습니다.

입력 2022-09-08 08:00:48 수정 2022-09-08 08:10:13 뉴스광장(춘천)

