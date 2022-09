尹-文 충돌…“‘특정교우 북한’ 집착” vs “남북 합의 이행해야” 뉴스광장 입력 2022.09.19 (07:49) 수정 2022.09.19 (08:03)

[앵커]



윤석열 대통령이 미국 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 전 정부의 대북, 외교 정책을 강하게 비판했습니다.



"문재인 정부가 북한이란 특정한 교우에 대해서만 집착해왔다"고 한 건데, 문 전 대통령은 정부가 바뀌어도 남북 간 합의는 이행돼야 한다는 입장을 밝혔습니다.



신구 권력의 북한에 대한 엇갈린 입장이 충돌한 모양샙니다.



강병수 기자입니다.



[리포트]



윤석열 대통령이 어제 공개된 미국 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 "한국은 미중 경쟁의 틈바구니에서 예측 가능성을 중시하며 명확한 입장을 가질 것"이라고 강조했습니다.



그동안 미국과 중국 사이에서 애매모호한 태도를 보였다고 한 건데 대북 정책은 더 강한 어조로 비판했습니다.



윤 대통령은 "문재인 정부가 북한이라는 특정한 교우(only one friend in his classroom)에 대해서만 집착해왔다"고 했습니다.



동맹인 미국에 더해 일본까지 포함한 안보협력에 대해선 "북핵·미사일에 대응해 동북아 안보를 지키는 데 필요한 일이라면 피할 이유가 없다"고도 했습니다.



윤 대통령의 인터뷰가 보도된 어제, 공교롭게 문 전 대통령의 대북 관련 메시지도 공개됐습니다.



오늘 국회에서 열리는 '9.19 군사합의' 4주년 기념 토론회에 보낸 서면 축사에서, "대화가 없으면 평화도 없다, 모든 대화의 출발점은 신뢰"라고 했습니다.



문 전 대통령은 특히, "정부가 바뀌어도 남북 간 합의는 마땅히 존중하고 이행해야 할 약속"이라고 강조했습니다.



문 전 대통령이 퇴임 이후 공식적으로 현안을 언급한 건 이번이 처음입니다.



북한에 대한 전현직 대통령의 엇갈린 시선이 드러난 건데 국민의힘은 부적절한 정치개입이라며 보여주기 식 평화 쇼에 대한 사과부터 하라고 했고, 민주당은 윤 대통령이 외교적 무지를 변명하기 위해 지난 정부의 정책을 깎아내려 유감이라고 했습니다.



KBS 뉴스 강병수입니다.



촬영기자:윤희진 송상엽/영상편집:김유진

